Европейский суд принял решение в пользу Apple и отказал Xiaomi в регистрации торговой марки Mi Pad

Европейский суд общей юрисдикции постановил компании Xiaomi отказать в регистрации в качестве торговой марки название планшета Mi Pad, таким образом удовлетворив иск Apple. Теперь у Xiaomi осталась только возможность подать апелляцию в высшую судебную инстанцию Евросоюза.





«Различия между названиями из-за наличия только одной дополнительной буквы «m» в начале «Mi Pad» недостаточно, чтобы компенсировать высокое визуальное и фонетическое сходство торговых марок», — таким стало решение суда.

Напомним, Xiaomi подала заявку на регистрацию Mi Pad в 2014 году. Сразу после этого компания Apple пожаловалась в европейское патентное бюро (EUIPO), которое сочло претензии обоснованными. EUIPO подтвердили, что потребитель может принять торговую марку Mi Pad за разновидность iPad.