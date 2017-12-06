На прилавках начали появляться никак не обозначенные урезанные версии Radeon RX 560. AMD извинилась за путаницу.

Пользователи отметили, что на сайте компании AMD сменились характеристики Radeon RX 560 - теперь количество блоков CU может быть не только 16, но и 14. Это означало, что в продажу попали версии RX 560 с 896 потоковыми процессорами вместо 1024. Никакого дополнительного анонса не последовало, а OEM-производители действительно начали реализовывать видеокарты без каких либо значительных изменений и отличительных черт внешнего вида разных версий. Компания AMD уже принесла официальные извинения за путаницу.





По словам представителей AMD, выпуск немного урезанных GPU для расширения ассортимента планировался еще летом, тогда решение было представлено основным партнерам. Однако причины почему те не стали отмечать различия в версиях для компании остается загадкой. AMD пообещала немедленно принять меры и обязать партнеров внести соответствующие корректировки в названия продукции.