Уникальные фотографии: как звезда превращается в сверхновую

Международная команда ученых смогла запечатлеть уникальное событие — превращение звезды в сверхновую, аномально медленное, а потому представляющее особый интерес. Об этом пишет popmech.ru.

Международной команде астрономов в рамках Оптического Эксперимента по Гравитационному Линзированию (сокр. OGLE) в Астрономической обсерватории Варшавского университета удалось запечатлеть сверхновую звезду в «замедленной съемке». Подобный тип сверхновых звезд обычно достигает своей максимальной яркости очень быстро, что в свою очередь приводит к быстрому затуханию. Однако данное светило разгоралось в течение более длительного времени, а потому и медленнее затухало.

Под руководством Эмира Карамехметоглу из Центра Оскара Клейна в Стокгольмском университете, астрономы из Великобритании, Польши, Швеции, Северной Ирландии, Нидерландов и Германии изучали это «событие класса Ibn», получившее рабочее название OGLE-2014-SN -13.

Ученые полагают, что взрывы, запечатленные на фотографии (ниже), являются результатом разрушения ядер крупных звезд, которые потеряли свою водородную оболочку и потому начали разрушаться. Во время самих взрывов звезда также взаимодействует с околозвездным пространством, богатым гелием.





Карамехметоглу отметил тот факт, «что звезде потребовалось значительно большее время для достижения максимальной яркости» и пояснил, что это делает их наблюдение уникальным событием.