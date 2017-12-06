Samsung Galaxy S9 не покажут на выставке CES 2018

Источник утверждает, что несмотря на многочисленные слухи, ждать анонса Samsung Galaxy S9 в рамках январской выставки CES 2018 не стоит - Samsung назвала маловероятной возможность представления смартфона во время данного мероприятия.





Если все еще верить слухам, что Samsung Galaxy S9 обязательно должны показать раньше обычного, то можно предположить, что новинку анонсируют на MWC 2018, которая пройдет 26 февраля. Galaxy S8 был представлен на отдельном мероприятии в конце марта, но три его предшественника как раз показали в рамках соответствующих MWC.

Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus приписывают экраны 5,8 и 6,2 дюйма, и традиционно по две разные однокристальные системы для каждой из моделей в зависимости от региона - Snapdragon 845 и недавно анонсированную Exynos 9810. Причем аппараты на Exynos могут получить уменьшенные печатные платы и аккумулятор большей емкости.