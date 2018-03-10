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iOS 11 установлена на 59% совместимых устройств
06.12.2017 23:04 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Apple сообщила о том, что операционная система iOS 11 установлена на 59% совместимых устройств, а только 33% iPhone, iPad и iPod touch работают под управлением iOS 10. Еще 8% не обновились с более ранних версий.
Несмотря на то что месяц назад iOS 11 остановилась на отметке 52% устройств, и в целом видна положительная динамика обновления на новую систему, темпы перехода пользователей все равно недостаточно высоки. Хоть Apple и успела выпустить ряд обновлений, многие пользователи все же остаются скептически настроены. Делу не помогает и тот факт, что обновления иногда выходили недоработанными и приносили новые проблемы.
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Apple сообщила о том, что операционная система iOS 11 установлена на 59% совместимых устройств, а только 33%...
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