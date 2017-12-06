Биткоин снова побил собственный рекорд и стоит уже 14 тыс. долларов

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Самая популярная в мире криптовалюта Биткоин утром в четверг преодолела свой собственный рекорд, превысив 14 тысяч долларов, следуют данные торгов.

Около 9 утра на бирже Bitfinex "биток" торговался около 13,98 тысячи долларов, чуть раньше его стоимость достигла 14,144 тысячи. Накануне вечером биткоин преодолел планку в 13 тысяч.

Стоимость биткоина на прошлой неделе отмечала устойчивый рост, обновив несколько рекордов. Однако немногим ранее криптовалюта пережила "обвал" сразу на две тысячи — до 9 тысяч долларов.

Уже многие страны мира открыли свои рынки для использования различных криптовалют. Нацбанк Беларуси ранее заявлял, что не планирует возможность введение виртуальной валюты как платежного средства в стране.