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Биткоин снова побил собственный рекорд и стоит уже 14 тыс. долларов

07.12.2017 09:45 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек — Sputnik. Самая популярная в мире криптовалюта Биткоин утром в четверг преодолела свой собственный рекорд, превысив 14 тысяч долларов, следуют данные торгов.

Биткоин снова побил собственный рекорд и стоит уже 14 тыс. долларов
© AFP/ JUSTIN TALLIS
Пока вы сомневались: курс биткоина превысил отметку в $13 тыс.

Около 9 утра на бирже Bitfinex "биток" торговался около 13,98 тысячи долларов, чуть раньше его стоимость достигла 14,144 тысячи. Накануне вечером биткоин преодолел планку в 13 тысяч.

Стоимость биткоина на прошлой неделе отмечала устойчивый рост, обновив несколько рекордов. Однако немногим ранее криптовалюта пережила "обвал" сразу на две тысячи — до 9 тысяч долларов.

Уже многие страны мира открыли свои рынки для использования различных криптовалют. Нацбанк Беларуси ранее заявлял, что не планирует возможность введение виртуальной валюты как платежного средства в стране.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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После падения в конце ноября криптовалюта достигла своего годового максимума.

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