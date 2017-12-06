Телеком-оператор velcom запустил в Минске первую в стране узкополосную сеть NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) для «интернета вещей». Сетью на данный момент покрыта вся территория столицы, первые месяцы ее можно будет использовать бесплатно, рассказали в пресс-службе компании.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ранее velcom получил разрешение от Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на то, чтобы использовать для «интернета вещей» часть ранее выделенного частотного диапазона. Сеть NB-IoT работает в диапазоне 900 МГц, который также задействован в GSM и UMTS. Для «интернета вещей» используется небольшая полоса частот в 200 кГц c защитными интервалами, что никак не влияет на работу других сетей.

Вслед за Минском velcom планирует разворачивать сеть NB-IoT в регионах. А в целом Беларусь стала одной из первых стран в Европе, которая запустила такую сеть.

Напомним, NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) представляет собой стандарт мобильной связи, разработанный в 2016 году для обмена данными между цифровыми устройствами. Чтобы развернуть сеть, достаточно узкой полосы частот и небольшого обновления базовых станций. Среди преимуществ — большая емкость сети, высокое проникновение сигнала, небольшое энергопотребление и низкая стоимость устройств.

Помимо velcom свою сеть NB-IoT обещает построить и МТС. О сроках ввода ее в коммерческую эксплуатацию пока не сообщается.

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