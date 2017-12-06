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Американец спас из пожара свою Xbox и стал героем фотожаб
07.12.2017 12:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В декабре в штате Калифорния (США)
Лесной пожар под названием «Крик» подобрался вплотную к некоторым районам Лос-Анджелеса вроде Сантьяго Эстейтс. Более 180 тысячам человек посоветовали покинуть свои дома из-за близости огня.
Издание Los Angeles Daily News 5 декабря
Вскоре на снимок обратил внимание и сам Ромеро: его твит стал популярным.
«Они засняли меня с Xbox. Это были вещи, вынесенные в последний момент».
Спасение игровой консоли из горящего дома стало темой для шуток: пользователи поспешили назвать Ромеро «геймером года».
«Похоже, что это геймер года».
«Страховка не вернет тебе сохранений».
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