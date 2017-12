Американец спас из пожара свою Xbox и стал героем фотожаб

В декабре в штате Калифорния (США) объявили чрезвычайное положение из-за продолжающегося лесного пожара. При эвакуации Роберта Ромеро сфотографировали в тот момент, когда он выносил из горящего дома свою игровую консоль Xbox, что рассмешило пользователей в Сети. Об этом сообщает TJournal.



Фото: Pasadena Star-News

Лесной пожар под названием «Крик» подобрался вплотную к некоторым районам Лос-Анджелеса вроде Сантьяго Эстейтс. Более 180 тысячам человек посоветовали покинуть свои дома из-за близости огня.

Издание Los Angeles Daily News 5 декабря опубликовало репортаж о жителях Сантьяго Эстейтс, чьи дома пострадали от «Крика». Газета проиллюстрировала материал фотографией Роберта Ромеро, который «эвакуировался» из своего дома. В руках у американца была только консоль Xbox.

Вскоре на снимок обратил внимание и сам Ромеро: его твит стал популярным.

«Они засняли меня с Xbox. Это были вещи, вынесенные в последний момент».

Спасение игровой консоли из горящего дома стало темой для шуток: пользователи поспешили назвать Ромеро «геймером года».

Looking like gamer of the year bruh — eBae (@TizzleNT) 6 декабря 2017 г.

«Похоже, что это геймер года».

Insurance can't get them save files back — Chris (@r3mnar) 6 декабря 2017 г.

«Страховка не вернет тебе сохранений».