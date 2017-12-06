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Xiaomi представила безрамочные Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Цена - от 120 долларов

07.12.2017 10:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Xiaomi представила смартфоны Redmi 5 и Redmi 5 Plus, главной «фишкой» которых, кроме невысокой цены, стал вытянутый дисплей с минимальными рамками. Об этом сообщает The Verge.

Xiaomi представила безрамочные Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Цена - от 120 долларов

Xiaomi Redmi 5 получил металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также дисплей диагональю в 5,7 дюйма и разрешением 1440 на 720 пикселей. Соотношение сторон — 18:9.

Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 450 и дополняется 2/3 ГБ оперативной и 16/32 ГБ постоянной памяти. Последнюю можно расширить картами microSD. Емкость встроенного аккумулятора — 3300 мАч. Основная камера одинарная, разрешение — 12 Мп. Фронтальный фотомодуль 5-мегапиксельный.

Xiaomi представила безрамочные Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Цена - от 120 долларов

Redmi 5 Plus оснастили 5,99-дюймовым экраном. Разрешение — 2160 на 1080 пикселей, соотношение сторон — 18:9. Корпус гаджета также выполнен из металла, сканер отпечатков — на задней стороне устройства.

Процессором выступает чип Qualcomm Snapdragon 625. Оперативной памяти может быть 3 или 4 ГБ, постоянной — 32 или 64 ГБ (можно расширить картами microSD). Емкость аккумулятора аппарата составляет 4000 мАч. Разрешение основной камеры Redmi 5 Plus — 12 Мп, фронтальной — 5 Мп.

Xiaomi представила безрамочные Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Цена - от 120 долларов

Оба устройства работают на операционной системе Android 7 с фирменной оболочкой MIUI 9 и оснащаются фронтальными вспышками.

В продажу в Китае новинки поступят 12 декабря. Xiaomi Redmi 5 с 2/16 ГБ памяти оценен в 120 долларов, версия с 3/32 ГБ памяти — в 135 долларов. Цена Redmi 5 Plus с 3/32 ГБ памяти — 150 долларов, топовая модификация с 4/64 ГБ памяти стоит 180 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Xiaomi:

 
 
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Xiaomi представила смартфоны Redmi 5 и Redmi 5 Plus, главной «фишкой» которых, кроме невысокой цены, стал вытянутый дисплей с минимальными рамками. Об этом сообщает The Verge.

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