velcom запустил первую в стране сеть для «интернета вещей»

Телеком-оператор velcom массово запустил в Минске первую в стране узкополосную сеть NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) для «интернета вещей». Новой технологией покрыта вся территория столицы.

Масштабный запуск сети NB-IoT позволит развивать «интернет вещей» во всем городе, а не только в пилотных зонах. Базовые станции уже сейчас обеспечивают устойчивое покрытие в каждом районе: узкополосная связь проникает в самые труднодоступные места, свозь массивные стены зданий и на цокольные этажи. По уровню проникновения сигнала новый стандарт может в 20 раз превосходить используемые сейчас технологии M2M.

Первые месяцы сеть NB-IoT можно будет использовать бесплатно. «Мы рассчитываем, что это станет стимулом для разработчиков активнее внедрять и запускать в Минске современные технологические решения, которые помогут улучшить жизнь людей и повысить эффективность работы систем предприятий», – заверил начальник отдела отраслевых ИТ решений и интернета вещей компании velcom Михаил Тимонин.

Ранее velcom получил разрешение от Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на то, чтобы использовать для «интернета вещей» часть ранее выделенного частотного диапазона. Сеть NB-IoT работает в диапазоне 900 МГц, который также задействован в GSM и UMTS. Для «интернета вещей» используется небольшая полоса частот в 200 кГц c защитными интервалами, что никак не влияет на работу других сетей.

Вслед за Минском velcom планирует разворачивать сеть NB-IoT в регионах. «Интернет вещей» вскоре появится в областных и районных центрах. При этом специалисты готовы покрыть любую территорию, где только существует потребность в новой технологии.

Напомним, NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) представляет собой стандарт мобильной связи, разработанный в 2016 году для обмена данными между цифровыми устройствами. Чтобы развернуть сеть, достаточно узкой полосы частот и небольшого обновления базовых станций. Среди преимуществ – большая емкость сети, высокое проникновение сигнала, небольшое энергопотребление и низкая стоимость устройств.