ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

velcom запустил первую в стране сеть для «интернета вещей»

07.12.2017 19:33 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Телеком-оператор velcom массово запустил в Минске первую в стране узкополосную сеть NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) для «интернета вещей». Новой технологией покрыта вся территория столицы.

Масштабный запуск сети NB-IoT позволит развивать «интернет вещей» во всем городе, а не только в пилотных зонах. Базовые станции уже сейчас обеспечивают устойчивое покрытие в каждом районе: узкополосная связь проникает в самые труднодоступные места, свозь массивные стены зданий и на цокольные этажи. По уровню проникновения сигнала новый стандарт может в 20 раз превосходить используемые сейчас технологии M2M.

Первые месяцы сеть NB-IoT можно будет использовать бесплатно. «Мы рассчитываем, что это станет стимулом для разработчиков активнее внедрять и запускать в Минске современные технологические решения, которые помогут улучшить жизнь людей и повысить эффективность работы систем предприятий», – заверил начальник отдела отраслевых ИТ решений и интернета вещей компании velcom Михаил Тимонин.

Ранее velcom получил разрешение от Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на то, чтобы использовать для «интернета вещей» часть ранее выделенного частотного диапазона. Сеть NB-IoT работает в диапазоне 900 МГц, который также задействован в GSM и UMTS. Для «интернета вещей» используется небольшая полоса частот в 200 кГц c защитными интервалами, что никак не влияет на работу других сетей.

Вслед за Минском velcom планирует разворачивать сеть NB-IoT в регионах. «Интернет вещей» вскоре появится в областных и районных центрах. При этом специалисты готовы покрыть любую территорию, где только существует потребность в новой технологии.

Напомним, NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) представляет собой стандарт мобильной связи, разработанный в 2016 году для обмена данными между цифровыми устройствами. Чтобы развернуть сеть, достаточно узкой полосы частот и небольшого обновления базовых станций. Среди преимуществ – большая емкость сети, высокое проникновение сигнала, небольшое энергопотребление и низкая стоимость устройств.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеком-оператор velcom массово запустил в Минске первую в стране узкополосную сеть NB-IoT (Narrow Band Internet of...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Белорус попал в список лучших молодых предпринимателей Forbes
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика