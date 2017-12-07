Steam прекращает прием криптовалюты Bitcoin

Сервис цифровой дистрибуции Steam объявил о прекращении приема криптовалюты Bitcoin в качестве оплаты в своем онлайн-магазине. Решение продиктовано тем, что курс Bitcoin растет слишком стремительно, тем самым исключая возможность использования валюты как платежного средства. Кроме того, комиссия за операции постоянно растет и может достигать 20$, что в свою очередь делает переводы небольших сумм непрактичными.





Нужно отметить, что Steam предъявляет стандартные требования к платежным средствам, как и другие сервисы и магазины. Следовательно, отказ от использования валюты может стать повсеместным. Другая интересная деталь заключается в том, что при отказе от приема Bitcoin в качестве способа оплаты сервис исключает для себя удержание части оборотных средств в этой валюте. Это может означать, что Steam реагирует на явную дефляцию (всего за сутки курс Bitcoin подскочил до $15 000) и возможный скорый обвал Bitcoin.