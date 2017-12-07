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Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus представлены официально

07.12.2017 22:42 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Xiaomi официально анонсировала представителей линейки доступных смартфонов Redmi 5 и Redmi 5 Plus.

Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus представлены официально

Redmi 5 получил 5,7-дюймовый экран с разрешением 1440 х 720 пикселей при габаритах 151,8 х 72,8 х 7,7 мм и весе 157 грамм, а 6-дюймовый Redmi 5 Plus (2160 x 1080 пикселей) имеет размеры 158,5 х 75,45 х 8,05 мм при весе 180 грамм. Младшая модель оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 450, а старшая - Snapdragon 625. Для Redmi 5 характерны 2 либо 3 ГБ оперативной, а также 16 либо 32 ГБ встроенной флеш-памяти, в то время как Redmi 5 Plus получит версии с 3 либо 4 ГБ ОЗУ и 32 либо 64 ГБ встроенной памяти на борту. В обоих случаях имеется возможность расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Емкость аккумуляторов составляет 3300 мАч для Redmi 5 и 4000 мАч для Redmi 5 Plus.

Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus представлены официально

Основной модуль камеры является 12-мегапиксельным с размером пикселя 1,25 мкм, что должно положительно сказаться на качестве снимков. Фронтальная камера имеет датчик 5 Мп и собственную вспышку. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.

Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus выйдут на прилавки в черном, розово-золотистом, золотистом, белом, голубом, красном, сером и серебристом цветовых вариантах. Стоимость смартфонов оказалась существенно ниже, чем та, что фигурировала в утечках ранее. За Redmi 5 просят $120 либо $135 в зависимости от модели, а за Redmi 5 Plus — $150 либо $195.

 
 
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Компания Xiaomi официально анонсировала представителей линейки доступных смартфонов Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Redmi...

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