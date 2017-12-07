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Анонсирован смартфон с двумя сдвоенными камерами Huawei Nova 2s

07.12.2017 22:02 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Huawei официально представила смартфон Nova 2s, который существенно отличается от предшественников - устройство традиционно для современных решений получило безрамочный дизайн, а тыльная сторона теперь прикрыта стеклом, против металлического корпуса предыдущих смартфонов семейства.

Анонсирован смартфон с двумя сдвоенными камерами Huawei Nova 2s

Кроме прочего, новое поколение теперь характеризуется топовой начинкой. Nova 2s получил 6-дюймовый экран разрешением 2160 х 1080 пикселей. Платформой выступает SoC Kirin 960 с физическим нейронным модулем. Объём оперативной памяти составляет 4 либо 6 ГБ, а встроенной - 64 либо 128 ГБ. Имеется возможность расширения карточками microSD.

Но главной отличительной чертой Nova 2s стало оснащение сразу двумя сдвоенными камерами. Основной модуль получил датчики 16 Мп и 20 Мп при максимальной диафрагме F/1.8. Фронтальная камера построена на датчиках 20 и 2 Мп апертурой F/2.0.

Анонсирован смартфон с двумя сдвоенными камерами Huawei Nova 2s

Смартфон работает под управлением Android 8.0 с фирменной оболочкой EMUI 8. Ёмкость аккумулятора равна 3340 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC. Также в наличии порт USB Type-C. Размеры устройства составляют 156,9 х 75,1 х 7,5 мм, а вес - 169 грамм.

Новинка доступна сразу пяти цветовых вариантах: красном, чёрном, сером, розовом и голубом. Стоимость составляет $410 и $455 в зависимости от версии.

 
 
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