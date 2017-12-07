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Apple продолжает падать в рейтинге лучших работодателей

07.12.2017 23:03 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Популярный сервис поиска работы Glassdoor опубликовал ежигодный рейтинг лучших компаний по предоставленным условиям труда, который составляется на основе отзывов самих сотрудников в период с ноября предыдущего года по ноябрь текущего. Согласно ему, компания Apple продемонстрировала худшую динамику, опустившись за год на 38 позиций, таким образом заняв 84 место в рейтинге.

Apple продолжает падать в рейтинге лучших работодателей

Главне строчки в отчете между собой с прошлого года поменяли компании Facebook и Bain & Company - теперь первая лидирует в рейтинге, а второй досталось "серебро". Третье место получила Boston Consulting Group, а Google в этом году опустилась на пятое место, уступив четвертую строчку In-N-Out Burger.

Возвращаясь к Apple, то компания из Купертино демонстрирует достаточно линейное падение аж с 2008 года, тогда компания выступила на 19 месте рейтинга.

 
 
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Популярный сервис поиска работы Glassdoor опубликовал ежигодный рейтинг лучших компаний по...

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