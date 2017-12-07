Будущий флагманский смартфон Huawei будет похож на iPhone X

В конце февраля на выставке MWC 2018 в Барселоне компания Huawei, скорее всего, представит новые флагманские смартфоны P11 и P11 Plus. Сегодня в Сеть попали подробности о дизайне новинок, которые будут схожи с iPhone X. Об этом пишет Gizmochina.

Специалисты сообщества XDA Developers нашли в системных файлах прошивки будущих флагманов информацию о их дисплеях. Скорее всего, экраны получат небольшой выступ, как в iPhone X.





Диагональ LCD-панели производства Samsung модели P11 составит 6,1 дюймов. Разрешение — 2160×1080 или 2244×1080 пикселей. Последнее более вероятно за счет выступа в верхней части дисплея.

Работать оба аппарата, вероятно, будут на 10-нм процессоре Kirin 970, как в нынешнем Huawei Mate 10 Pro. Операционной системой выступит Android 8.0 с фирменной оболочкой EMUI 8.





Известный «поставщик утечек» Эван Бласс недавно рассказал об основных камерах аппаратов. Скорее всего, это будут 40-мегапиксельные модели Leica с системами из трех объективов и 5-кратным оптическим зумом. Разрешение фронтальной камеры составит 24 Мп.

Возможно, Huawei выпустит несколько модификаций аппаратов. Версии для Европы будут поддерживать работу одновременно с двумя SIM-картами. Более подробной информации о технических характеристиках или цене смартфонов пока нет.

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