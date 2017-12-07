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Будущий флагманский смартфон Huawei будет похож на iPhone X
08.12.2017 11:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В конце февраля на выставке MWC 2018 в Барселоне компания Huawei, скорее всего, представит новые флагманские смартфоны P11 и P11 Plus. Сегодня в Сеть попали подробности о дизайне новинок, которые будут схожи с iPhone X. Об этом
Специалисты сообщества XDA Developers
Диагональ LCD-панели производства Samsung модели P11 составит 6,1 дюймов. Разрешение — 2160×1080 или 2244×1080 пикселей. Последнее более вероятно за счет выступа в верхней части дисплея.
Работать оба аппарата, вероятно, будут на 10-нм процессоре Kirin 970, как в нынешнем Huawei Mate 10 Pro. Операционной системой выступит Android 8.0 с фирменной оболочкой EMUI 8.
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Возможно, Huawei выпустит несколько модификаций аппаратов. Версии для Европы будут поддерживать работу одновременно с двумя SIM-картами. Более подробной информации о технических характеристиках или цене смартфонов пока нет.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Huawei:
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В конце февраля на выставке MWC 2018 в Барселоне компания Huawei, скорее всего, представит новые флагманские смартфоны P11 и P11 Plus. Сегодня в Сеть попали подробности...
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