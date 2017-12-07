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Новые iPhone будут дольше работать от одного заряда
08.12.2017 12:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Известный точными прогнозами относительно Apple аналитик KGI Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что в следующем поколении iPhone X (2018) производитель будет использовать улучшенный L-образный аккумулятор. Об этом
L-образный дизайн аккумулятора используется и в нынешнем iPhone X, но в будущем поколении устройства Apple усовершенствует его. Это позволит увеличить емкость батареи 5,8-дюймового смартфона примерно на 10%, с 2716 до 2900−3000 мАч.
Подобный аккумулятор производитель также задействует в увеличенном iPhone X Plus. По словам Куо, компания представит такую модель в следующем году. Диагональ экрана новинки составит 6,5 дюймов, емкость батареи — 3300 или 3400 мАч.
Единственный смартфон, в котором Apple сохранит традиционный прямоугольный аккумулятор, — это еще не анонсированный iPhone с LCD-экраном размером в 6,1 дюймов. Аналитик ожидает, что эта модель станет третьим аппаратом производителя 2018-го модельного года.
Напомним: недавно Минг Чи Куо
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Известный точными прогнозами относительно Apple аналитик KGI Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что в следующем поколении iPhone X (2018) производитель будет использовать...
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