Новые iPhone будут дольше работать от одного заряда

Известный точными прогнозами относительно Apple аналитик KGI Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что в следующем поколении iPhone X (2018) производитель будет использовать улучшенный L-образный аккумулятор. Об этом сообщает авторитетный ресурс Macrumors.



Аккумулятор в нынешнем iPhone X. Фото: iFixit

L-образный дизайн аккумулятора используется и в нынешнем iPhone X, но в будущем поколении устройства Apple усовершенствует его. Это позволит увеличить емкость батареи 5,8-дюймового смартфона примерно на 10%, с 2716 до 2900−3000 мАч.

Подобный аккумулятор производитель также задействует в увеличенном iPhone X Plus. По словам Куо, компания представит такую модель в следующем году. Диагональ экрана новинки составит 6,5 дюймов, емкость батареи — 3300 или 3400 мАч.

Единственный смартфон, в котором Apple сохранит традиционный прямоугольный аккумулятор, — это еще не анонсированный iPhone с LCD-экраном размером в 6,1 дюймов. Аналитик ожидает, что эта модель станет третьим аппаратом производителя 2018-го модельного года.

Напомним: недавно Минг Чи Куо заявил , что в будущем iPhone X Plus компания установит 512 ГБ встроенной памяти, а также добавит поддержку работы одновременно с двумя SIM-картами.

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