22-летний видеоблогер из города Вулвергемптон в Великобритании ради ролика «зацементировал» свою голову в микроволновке, но не смог освободиться самостоятельно. Ему пришлось вызывать пожарных, пишет TJournal.

Мужчина замешал семь мешков шпаклевки и залил эту смесь в микроволновку. Он надел на голову пакет, в который просунули дыхательную трубку, опустил голову в форму и начал ждать, пока смесь застынет. Для ускорения процесса друзья молодого человека сушили ее феном.





Британец хотел использовать микроволновку как форму для отливки, но не смог выбраться из нее самостоятельно. Друзья пытались извлечь его голову около полутора часов, но это им не удалось, и они вызвали пожарных.

Начальник дежурной смены Шон Дейкин (Shaun Dakin) заявил, что «несмотря на то, что это забавно звучит, молодой человек мог задохнуться или получить серьезные травмы». Микроволновку удалось снять, но, чтобы правильно провести операцию, пожарные звонили за советом спасателям, занимающимся чрезвычайными ситуациями. На операцию ушло около часа.

По словам Дейкина, когда пожарные сняли большой кусок шпаклевки с головы молодого человека с помощью отвертки, тому стало проще дышать. При этом им пришлось быть очень аккуратными, работая отверткой так близко к его голове.

У пранкера есть свой канал на YouTube. Он уже заливал себя строительной пеной в ванной, купался в чили, а также сидел сутки в холодильнике, прыгал в чан с холодным кофе и принимал ванну в средстве для загара.

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