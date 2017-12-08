10 странных фактов о Земле, которые вы могли не знать

Кипящая река, многокилометровая грибница и живые облака — все это не сюжеты сказок, а научно зафиксированные явления на нашей планете. Издание National Geographic собрало десятку любопытных фактов о покрытом газом шаре из воды и камня, который мы называем домом.

Переворот полюсов планеты





Мы знаем, что северный полюс Земли находится к северу от Аляски, а южный — в районе центра Антарктиды. Это всегда будет верно для географических полюсов планеты и лишь частично верно для полюсов магнитных. За последние 20 миллионов лет магнитные полюса менялись местами примерно каждые несколько сотен тысяч лет. Это означает, что если бы около 800 000 лет назад у вас в руках оказался компас, он показал бы, что север в Антарктиде.

Ученые уверены в том, что за эту полярную акробатику отвечает внутреннее ядро Земли из расплавленного металла. Но пока не совсем понятно, что становится поводом для этих разворотов. Процесс движения магнитных полюсов постепенный и растягивается на тысячелетия. Сейчас северный магнитный полюс Земли смещается к географическому северу со скоростью примерно в 64 километра в год.

У Земли гигантская Луна



Фото: Reuters

Недавно мы могли наблюдать суперлуние. Вот только спутник Земли и так очень большой. По отношению к Земле Луна огромна — ее диаметр составляет четверть от диаметра нашей планеты.

В Солнечной системе есть только одна пара, которая превосходит Землю с Луной по этому соотношению — Плутон и его крупнейший спутник Харон. Однако их правильнее рассматривать в качестве двойной планетной системы — пару объектов, которые вращаются вокруг общего центра. Кстати, то, что Луна такая большая и расположена так близко — большая удача, иначе бы мы никогда не увидели солнечных затмений.

Самая большая миграция млекопитающих выглядит, как фильм ужасов



Изображение: kasankanationalpark.com

Более десяти миллионов летучих мышей — а точнее представителей семейства крылановые — каждый год мигрируют между Демократической Республикой Конго и Национальным парком Касанка в Замбии. Это самая большая известная миграция млекопитающих на Земле. Они гроздьями облепляют деревья так, что полностью скрывают из вида ветки и даже стволы.

Опята-убийцы захватывают огромные площади



Опенок темный. Возможно, он старше нашей цивилизации. Изображение: James Lindsey / wikipedia.org

Если говорить о самых больших организмах, это не синие киты, слоны, деревья или коралловые рифы. Самый большой организм, который когда-либо был зафиксирован — это опята из штата Орегон. Сами грибы растут над землей, но их соединяет подземная сеть «щупалец» — мицелий, или грибница.

В 1998 году американские ученые расследовали загадочную гибель деревьев в национальном парке. Оказалось, что причиной были грибы вида Armillaria ostoyae (Опенок темный). Одна и та же колония грибов поразила 61 дерево. По оценкам грибница распространилась на площадь в 9,6 квадратных километра, а ее возраст составил от 1 900 до 8 650 лет.

Самое инопланетное место на Земле



Фото: Felipe Gomez / Europlanet 2020 RI

Впадина Данакиль в Эфиопии — одно из самых невероятных мест на планете. Рекордно жаркое. Рекордно сухое. Рекордно низкое. Рекордно странное.

Разогретые лавой пласты пород, почти кипящие горячие ручьи, очень соленые озера и ядовитые испарения делают впадину одним из самых негостеприимных мест на Земле. Но даже здесь есть жизнь. Несколько экосистем микроорганизмов существуют в экстремальных условиях, а исследователи изучают их, чтобы понять как жизнь может зародиться на других планетах с похожим климатом.

«Подводный водопад», заметный из космоса



Изображение: KULfoto.com

Юго-западное побережье острова Маврикий выглядит так, будто стоит у гигантского водопада, вода которого низвергается из океана еще глубже в океан. На самом деле это просто иллюзия. Обманчивый ландшафт образовался из коралловых рифов, намывов песка и иловых отложений. Все это приводят в движение сильные подводные течения. Кстати, эту иллюзию видно даже из космоса.

Возможно, у вас под ногами сокровища



Заметили на фото человека? Изображение: Alexander Van Driessche / wikipedia.org

В Мексике есть удачно названная Пещера кристаллов. Она расположена на глубине 300 метров под городом Найка и заполнена гигантскими кристаллами селенита (это одна из разновидностей гипса). Длина некоторых кристаллов превышает 10 метров, а вес — 50 тонн. Казалось бы, Земле сложно скрыть такое блестящее место. Но пещеру обнаружили только в 2000 году, когда добытчики серебра случайно пробили стену шахты.

Еще одна жемчужина нашей планеты — вьетнамская пещера Шондонг — тоже долго была скрыта от людей. Местные жители нашли ее только в 1991 году, а спелеологи — в 2009. Это самая большая пещера мира, в ней запросто можно припарковать Boeing 747. В пещере течет подземная река, а там, куда попадает свет с поверхности, растет пышный тропический лес.

Живые облака, которые можно слышать

Иногда в сумерках над самой землей появляются темные облака. Они так быстро меняют форму, что может показаться, что они живые. Так и есть. Это облака из сотен или тысяч скоординированно летящих скворцов.

Это явление называли «мурмурация» (murmuration — от английского слова «ропот»). Ученые полагают, что птицы устраивают это завораживающее зрелище, когда ищут укрытие или скрываются от хищников. Правда, до сих пор неизвестно, как скворцам удается достичь такой невероятной синхронности.

Подводная трава-долгожитель



Изображение: Alberto Romeo / wikipedia.org

Посидония — морские травянистые растения, распространенные вдоль побережья Средиземного моря. Они считаются одним из старейших живых существ на Земле. Генетическое исследование недавно показало, что возраст луга посидонии у берегов Испании, может составлять до сотни тысяч лет.

Это значит, что первая травинка на этом месте проклюнулась еще до того, как предки современного человеческа покинули Африку. Долгожительство посидонии может объясняться тем, что в природе у нее почти нет врагов — кроме человека, деятельность которого постепенно разрушает древние луга.

Кипящая река из древних легенд



Изображение: Great Big Story / youtube.com

Раньше это считалось легендой, но теперь можете не сомневаться: в джунглях Амазонии существует кипящая река. Точнее она не кипит, ее температура на несколько градусов не дотягивает до ста градусов. Однако вода здесь достаточно горячая, чтобы превратить тропический лес в туманный мистический рай. Кстати, мелкие животные в этой воде могут запросто свариться заживо.

Перуанский геофизик Андрес Рузо недавно установил причину необычайно высокой температуры воды: это геотермальная активность, не связанная с вулканами или бурением нефтяных скважин.