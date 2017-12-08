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Картинка дня: Идеальный дрифт на 42-тонном танке
09.12.2017 09:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Телеканал CGTN опубликовал
Несмотря на это, китайцы ни разу не опрокинули барьер и останавливали машину в считанных сантиметрах от препятствия. Тип-96 — основной боевой танк армии Китая наряду с Тип-99. Танк защищен многослойной броней в лобовой проекции, вооружен 125-мм пушкой — пусковой установкой, способной вести огонь как снарядами, так и ракетами.
На танке установлен форсированный дизельный двигатель жидкостного охлаждения мощностью 1000 л, с., что позволило увеличить максимальную скорость движения.
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Телеканал CGTN опубликовал видео, на котором китайские танкисты в дрифте паркуют 42-тонный Тип-96. Задание было очень сложным — на большой скорости нужно было...
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