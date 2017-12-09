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iPhone X в Беларуси оказались популярнее предыдущих смартфонов Apple

10.12.2017 13:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Apple Premium Receller в Беларуси i-Store поделился информацией о первых днях продаж iPhone X в нашей стране. Белорусы за два дня продаж разобрали почти всю первую партию новейших смартфонов Apple.

iPhone X в Беларуси оказались популярнее предыдущих смартфонов Apple
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Стартовавшие в Беларуси продажи iPhone X оказались одними из самых высоких за последние годы, сообщил реселлер. Большинство смартфонов в сети i-Store разобрали в интернете, а ко второму дню продаж остались лишь устройства с серебристым корпусом.

Самыми ходовыми в Беларуси оказались смартфоны с 64 ГБ в цвете «серый космос», которые закончились уже к обеду первого дня продаж. Через день раскупили и устройства с 256 ГБ того же цвета. На данный момент остались лишь смартфоны с серебристым корпусом.

При этом все проходит без очередей в магазинах — львиная доля продаж приходятся на заказы в интернете, где iPhone X бьет все рекорды. Только по числу предзаказов новинка в 3 раза обошла iPhone 8 и в полтора раза — прошлогоднюю «семерку».

Напомним, стоимость iPhone X с 64 ГБ в Беларуси составляет 2999 рублей, а версии с 256 ГБ — 3449 рублей. Это самые дорогие iPhone в истории Apple.

«Не в этой стране такие ценники ставить». Как в Беларуси стартовали продажи iPhone X

iPhone X получил радикально новый, безрамочный дизайн. Кроме того, впервые среди смартфонов Apple здесь используется яркий и высококонтрастный Super AMOLED-дисплей. А одной из главных «фишек» стала продвинутая система распознавания лица FaceID, пришедшая на смену сканеру отпечатков пальцев.

Смотрите, сколько стоят новейшие смартфоны Apple в белорусских интернет-магазинах:

 
 
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Apple Premium Receller в Беларуси i-Store поделился информацией о первых днях продаж iPhone X в нашей стране. Белорусы за два дня продаж разобрали почти всю первую партию...

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