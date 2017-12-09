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Волны или зигзаги? Японец показал новую оптическую иллюзию
10.12.2017 17:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Психолог Кохке Такахаши из японского университета Чуко обнаружил новый тип оптической иллюзии. На картинке в трех цветовых диапазонах — белом, сером и черном — изображены волны, однако некоторые фрагменты кажутся зигзагами. Иллюзию ученый описал в научной статье «Искривление слепоты» (Curvature blindness),
Угловатыми кажется часть волн на сером фоне. Восприятие зависит от того. как раскрашены эти волны. Если один изгиб волны окрашен в один цвет, а после пика в другой, то кажется, что на картинке зигзаги. Если же определенным цветом покрыт гребень волны, волна кажется покатой.
Пока неясно, почему мозг воспринимает образы именно так. Такахаси отмечает, что когда мозг сомневается, изогнута линия или нет, чаще всего он устраняет двусмысленность, склоняясь в сторону угла.
Психолог увеличил фрагменты, чтобы показать, как работает иллюзия.
Эффекта он не увидел, и предположил, что японец немного вытянул линии, чтобы создать углы.
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Психолог Кохке Такахаши из японского университета Чуко обнаружил новый тип оптической иллюзии. На картинке в трех цветовых диапазонах — белом, сером...
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