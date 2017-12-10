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NVIDIA представила Titan V

10.12.2017 22:48 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания NVIDIA анонсировала новую видеокарту Titan V, которая позиционируется производителем как самая мощная в мире видеокарта для ПК, ориентированная продвинутых геймеров-энтузиастов, включая работу с искусственным интеллектом и системами глубокого обучения.

NVIDIA представила Titan V

Titan V построена на архитектуре Volta, использует 5120 ядер CUDA и 640 ядер Tensor, имеет на борту 12 ГБ видеопамяти HBM2 с 3072-битным интерфейсом. Базовая частота GPU составляет 1200 МГц и 1455 МГц в расширенном режиме, частота памяти — 850 МГц. NVIDIA Titan V используется 21,1 миллиарда транзисторов, уровень общей производительности достигает 15 терафлопс. Чистое энергопотребление составляет 250 Ватт. Видеокарта оснащена тремя портами DisplayPort и одним HDMI.

Titan V доступна по цене $2999 через фирменный онлайн-магазин NVIDIA.

 
 
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Компания NVIDIA анонсировала новую видеокарту Titan V, которая позиционируется производителем как самая...

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