NVIDIA представила Titan V

Компания NVIDIA анонсировала новую видеокарту Titan V, которая позиционируется производителем как самая мощная в мире видеокарта для ПК, ориентированная продвинутых геймеров-энтузиастов, включая работу с искусственным интеллектом и системами глубокого обучения.





Titan V построена на архитектуре Volta, использует 5120 ядер CUDA и 640 ядер Tensor, имеет на борту 12 ГБ видеопамяти HBM2 с 3072-битным интерфейсом. Базовая частота GPU составляет 1200 МГц и 1455 МГц в расширенном режиме, частота памяти — 850 МГц. NVIDIA Titan V используется 21,1 миллиарда транзисторов, уровень общей производительности достигает 15 терафлопс. Чистое энергопотребление составляет 250 Ватт. Видеокарта оснащена тремя портами DisplayPort и одним HDMI.

Titan V доступна по цене $2999 через фирменный онлайн-магазин NVIDIA.