ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

AMD подтвердила планы по выпуску 12-нанометровых процессоров Ryzen второго поколения

10.12.2017 22:01 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания AMD показала график выхода процессоров, который подтверждает, что второе поколение Ryzen планируется к выпуску в конце первого квартала 2018 года. Также на первый квартал также запланирован выход мобильных AMD Ryzen 3 и AMD Ryzen Pro. Первый APU предназначен для потребительского рынка, а второй является корпоративным решением.

AMD подтвердила планы по выпуску 12-нанометровых процессоров Ryzen второго поколения

Второе поколение процессоров Ryzen построено на улучшенной архитектуре Zen+ и создается по новому 12-нанометровому техпроцессу, что позволит повысить рабочие частоты при меньшем потреблении энергии и тепловыделении. Что касается наименования модельного ряда, то скорее всего CPU получат название Ryzen 2xxx. Переход на полноценную новую архитектуру Zen 2 ожидается только в Ryzen третьего поколения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания AMD показала график выхода процессоров, который подтверждает, что второе поколение Ryzen...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Волны или зигзаги? Японец показал новую оптическую иллюзию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика