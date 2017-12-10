AMD подтвердила планы по выпуску 12-нанометровых процессоров Ryzen второго поколения

Компания AMD показала график выхода процессоров, который подтверждает, что второе поколение Ryzen планируется к выпуску в конце первого квартала 2018 года. Также на первый квартал также запланирован выход мобильных AMD Ryzen 3 и AMD Ryzen Pro. Первый APU предназначен для потребительского рынка, а второй является корпоративным решением.





Второе поколение процессоров Ryzen построено на улучшенной архитектуре Zen+ и создается по новому 12-нанометровому техпроцессу, что позволит повысить рабочие частоты при меньшем потреблении энергии и тепловыделении. Что касается наименования модельного ряда, то скорее всего CPU получат название Ryzen 2xxx. Переход на полноценную новую архитектуру Zen 2 ожидается только в Ryzen третьего поколения.