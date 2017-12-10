Картинка дня: как двигаются снежинки в мыльном пузыре

На морозе мыльные пузыри иногда замерзают, покрываясь в процессе кристаллами льда, плавающими по поверхности пузыря. Это движение продолжается до тех пор, пока кристаллы не становятся такими большими, что блокируют движение друг друга.

Этот процесс неоднократно снимали на видео (смотрите ниже), но объяснили с научной точки зрения только недавно. Доклад о физике этого процесса прочитала на собрании Американского физического общества в Денвере группа исследователей из технологического университета Виргинии, кратко о нем рассказывает popmech.ru.

Формирование кристаллов в мыльной пленке пузыря, выяснили ученые, всегда начинается с той его части, которая обращена к земле.

Кристаллизация из жидкой фазы — экзотермический процесс, при котором выделяется теплота фазового перехода. Пленка слишком тонкая, чтобы хорошо проводить тепло, поэтому теплота фазового перехода не распределяется равномерно по пузырю, а сохраняется вокруг кристаллов.

Раствор вокруг растущих кристаллов теплее раствора в других частях пузыря, разница температур создает разницу поверхностного натяжения, вещество начинает очень быстро перемещаться по градиенту поверхностного натяжения, и поток разносит снежинки по всему пузырю.