Украинские военные получили МАЗы с китайскими двигателями

Производство военных грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ налажено на украинском предприятии «Богдан», сообщает портал autoconsulting.com.ua.



Фото: autoconsulting.com.ua

Автомобиль получил индекс «Богдан-6317». Машина оснащается новым двигателем производства компании WeichalPower (Китай). Это 4-тактный, 6-цилиндровый мотор с турбонаддувом, рабочим объемом 9,726 л и мощностью 380 л.с.

Двигатель позволяет автомобилю развивать максимальную скорость 85 км/ч, а запас хода составляет до 1447 км. Грузовая платформа позволяет перевозить до 11000 кг груза или 48 человек на раскладных лавках.

С применением новых двигателей на автомобилях серии "Богдан" (МАЗ) украинские производители смогли отказаться от российских двигателей. Ранее вся линейка армейских «Богдан-МАЗ» комплектовалась российским двигателем ЯМЗ.

Кстати, на этом шасси производятся бронированные грузовики. На шасси устанавливается полностью бронированный кунг с уровнем защиты STANAG 1 и специальная бронекабина. Также отдельно бронированы топливные баки, АКБ, баллоны тормозной системы и ступичные элементы системы подкачки шин.