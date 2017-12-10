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Украинские военные получили МАЗы с китайскими двигателями
11.12.2017 10:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Производство военных грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ налажено на украинском предприятии «Богдан»,
Автомобиль получил индекс «Богдан-6317». Машина оснащается новым двигателем производства компании WeichalPower (Китай). Это 4-тактный, 6-цилиндровый мотор с турбонаддувом, рабочим объемом 9,726 л и мощностью 380 л.с.
Двигатель позволяет автомобилю развивать максимальную скорость 85 км/ч, а запас хода составляет до 1447 км. Грузовая платформа позволяет перевозить до 11000 кг груза или 48 человек на раскладных лавках.
С применением новых двигателей на автомобилях серии "Богдан" (МАЗ) украинские производители смогли отказаться от российских двигателей. Ранее вся линейка армейских «Богдан-МАЗ» комплектовалась российским двигателем ЯМЗ.
Кстати, на этом шасси
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Производство военных грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ налажено на украинском предприятии «Богдан», сообщает портал autoconsulting.com.ua.
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