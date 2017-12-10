Samsung Galaxy A8 и A8+ (2018) рассекретили до анонса

Похоже, что совсем скоро нас ждет анонс новых смартфонов Samsung из линейки «середнячков» Galaxy A — информация о них появляется в Сети каждый день. На сей раз сама Samsung опубликовала на официальном сайте инструкцию по использованию новых гаджетов, а на YouTube появился ролик с кратким видеообзором Galaxy A8+.

Из инструкции понятно, что два новых смартфона А-линейки получат индексы SM-A530 и SM-A730 — таким образом, они станут преемниками Galaxy A5 (SM-A520) и Galaxy A7 (SM-A720) 2017 года. Однако из предыдущих утечек мы знаем, что новинки получат названия не Galaxy А5 и Galaxy А7 (2018), а Galaxy A8 и Galaxy A8+.

Также в инструкции сообщается о пылевлагозащите (IP68), вытянутых дисплеях с соотношением сторон 18:9, поддержке двух SIM-карт, карт памяти, наличии 3,5-мм аудиоразъема и порта USB Type-C.









Кроме того, небольшой видеообзор «старшей» новинки опубликовал энтузиаст из Бангладеша. Он также рассказал о всех характеристиках этого устройства и его цене.

Итак, Galaxy A8+ (2018) оснащен 6-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 2220×1080 пикселей, основной одинарной 16-мегапиксельной камерой с диафрагмой f/1.7 и системой оптической стабилизации, а также двойной фронтальной камерой — 8+16 Мп.

«Сердцем» гаджета стал восьмиядерный процессор Exynos 7885 с частотой 2,2 ГГц, у него 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Емкость аккумулятора — 3500 мАч.

Ожидается, что цена Galaxy A8+ (2018) будет на уровне 600 долларов, а представлен он будет ближе к концу декабря.

А пока смотрите, сколько у нас сейчас стоят текущие смартфоны линейки Galaxy A: