Ученые: недосып приводит к алкоголизму

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Американские ученые из Йельского университета сделали вывод, что регулярное недосыпание может привести молодых людей к развитию алкоголизма, такая информация была опубликована в MedicalXpress.



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"Предварительные результаты подтверждают влияние продолжительности сна на развитие алкогольной зависимости у молодых людей, а также необходимость улучшения сна для снижения этого риска", — отметила один из авторов исследования Лиза Фусито.

Участниками исследования стали 42 молодых человека, которые признались в чрезмерном употреблении алкогольных напитков. Каждый день на протяжении недели они заполняли опросники, в которых указывали точное количество выпитого спиртного. Кроме того, добровольцы носили специальные устройства для измерения продолжительности и качества сна.

Изучив все полученные данные, ученые пришли к выводу, что небольшая продолжительность сна и ранний подъем провоцируют потребление большего количества алкоголя. Однако была установлена и обратная зависимость: употребляющие больше спиртного склонны ложиться спать позже, чем те, кто пьет немного или вовсе ведет трезвый образ жизни.

Ранее канадские ученые сделали вывод, что недостаток сна ведет к снижению умственной активности и ухудшению когнитивных способностей, а австралийские исследователи определили, что в результате недосыпания повышается риск возникновения диабета и ожирения.