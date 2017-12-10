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Ученые: недосып приводит к алкоголизму

11.12.2017 10:32 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. Американские ученые из Йельского университета сделали вывод, что регулярное недосыпание может привести молодых людей к развитию алкоголизма, такая информация была опубликована в MedicalXpress.

Ученые: недосып приводит к алкоголизму
© Sputnik/ Владимир Смирнов
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"Предварительные результаты подтверждают влияние продолжительности сна на развитие алкогольной зависимости у молодых людей, а также необходимость улучшения сна для снижения этого риска", — отметила один из авторов исследования Лиза Фусито.

Участниками исследования стали 42 молодых человека, которые признались в чрезмерном употреблении алкогольных напитков. Каждый день на протяжении недели они заполняли опросники, в которых указывали точное количество выпитого спиртного. Кроме того, добровольцы носили специальные устройства для измерения продолжительности и качества сна.

Изучив все полученные данные, ученые пришли к выводу, что небольшая продолжительность сна и ранний подъем провоцируют потребление большего количества алкоголя. Однако была установлена и обратная зависимость: употребляющие больше спиртного склонны ложиться спать позже, чем те, кто пьет немного или вовсе ведет трезвый образ жизни.

Ранее канадские ученые сделали вывод, что недостаток сна ведет к снижению умственной активности и ухудшению когнитивных способностей, а австралийские исследователи определили, что в результате недосыпания повышается риск возникновения диабета и ожирения.

 
Теги: Минск
 
 
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К списку уже известных последствий нехватки сна – ожирению, депрессии и снижению иммунитета – добавился еще и риск развития алкоголизма.

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