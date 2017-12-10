Президент пообещал стабильность и невмешательство в IT

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал айтишникам стабильность и невмешательство при условии соблюдении порядка, такое заявление он сделал в ходе совещания в понедельник.

Глава государства в понедельник на совещании с чиновниками и представителями IT-сферы обсудил пути построения в Беларуси "IT-страны" и проект декрета "О развитии цифровой экономики".

Необходим новый импульс

В своей речи на совещании президент подчеркнул важность и актуальность разговора — по его словам, несколько лет назад никто не мог представить обсуждение таких тем на уровне главы государства.

"Так быстро и бурно развивается жизнь, и от этого никуда не уйти. И если мы в этой бурной жизни отстанем, значит, мы опять же будем страдать, что у нас чего-то не хватает. Речь идет не просто о развитии IT-сферы и не только о высоких технологиях. Тема встречи гораздо шире. Еще весной было принято решение о создании IT-страны. Название это условное, но всем суть понятна", — высказался Лукашенко.

По словам президента, высокие технологии проникают во все сферы, а страны жестко конкурируют между собой за рынки и капитал, как финансовый, так и человеческий.

"Отечественной IT-сфере необходимо придать новый импульс развития, чтобы способные люди могли здесь в полной мере реализовать свои возможности. Беларусь должна оказаться реальным центром притяжения — для талантливых людей, успешных компаний и международных корпораций", — сказал он.

Лукашенко уверен, что Беларусь имеет все шансы "стать как минимум региональным лидером в развитии самых передовых направлений — искусственного интеллекта, больших данных, технологии блокчейн".

Не забывать о государстве

Белорусский лидер подчеркнул, что тормозить существующие процессы он не хочет, да и ретроградом никогда не был. В то же время реализация норм декрета будет зависеть во многом от самой IT-сферы. Бизнесменам же, отметил президент, не надо забывать и об интересах государства.

"Все умные и толковые люди понимают теперь, что такое стабильность и порядок. И к этому берегу каждый пытается причалить. Мы готовы такой причал организовать, и даже больше — гавань. Вы должны стать хорошими хозяевами в этой гавани. Дать возможность заработать. Но государство нуждается в силе. Поэтому его надо поддерживать. Я клоню к тому, что, зарабатывая себе, не забывайте, пожалуйста, что вы живете в конкретном государстве", — призвал IT-сферу Лукашенко.

Президент заверил, что нельзя его упрекнуть в том, что налоговые поступления будут "разорваны". Есть возможность также предлагать новые направления бюджетных средств, президент пообещал реализовывать разумные инициативы.

"Ну а если вы создадите здесь такую прекрасную гавань, куда все приедут и будут сами на себя работать и зарабатывать, не думая о других, и даже о тех, кто у вас в компаниях будет работать… Честно говоря, не нужна мне такая гавань. Поэтому поймите меня правильно. Я человек государственный. Это не противоречит вашим замыслам, побуждениям, идеям, но давайте вместе будем отвечать за этот кусок земли. Я буду гарантировать вам стабильность, невмешательство. Но порядок никто не отменял", — отметил глава государства.

Ответы есть еще не на все вопросы

В мире, отметил Лукашенко, еще нет ясных ответов на многие вызовы в развитии технологий. Из-за этого декрет "О развитии цифровой экономики" необходимо будет дорабатывать и после его принятия.

"Это будет фундамент, но его надо будет развивать", — отметил президент.

Для принятия решений, в том числе и подписания декрета, необходим открытый и откровенный разговор — к нему и призвал глава государства.

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"Давайте вместе подумаем, обсудим, устроим мозговой штурм и попытаемся понять, как сделать так, чтобы наша цель — создать IT-страну — была достигнута. Это будет наше с вами совместное достижение, которым мы сможем гордиться", — заключил Лукашенко.