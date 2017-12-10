NASA расскажет о важном космическом открытии в четверг

NASA анонсировало телеконференцию, в ходе которой будет рассказано о важном открытии, сделанном космическим телескопом Kepler с помощью искусственного интеллекта Google. Конференция состоится в четверг в 21.00 по минскому времени.

Агентство традиционно не сообщает подробности, однако она будет точно связана с потенциально обитаемыми космическими объектами.

Напомним, последнюю подобную конференцию NASA провело в феврале этого года — тогда было объявлено об открытии 7 экзопланет , на которых может существовать жизнь.



«Кеплер». Изображение: NASA

«Кеплер» — космический телескоп NASA, оснащенный сверхчувствительным фотометром, специально предназначенным для поиска экзопланет, подобных Земле. За три года работы телескопом «Кеплер» были сделаны важные и даже сенсационные открытия, например были обнаружены планеты размером с Землю и меньше.

К началу 2014 года им было открыто более 3500 кандидатов в планеты, из которых более 1000 оказались подтверждены различными научными группами исследователей.