|
NASA расскажет о важном космическом открытии в четверг
11.12.2017 13:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
NASA
Агентство традиционно не сообщает подробности, однако она будет точно связана с потенциально обитаемыми космическими объектами.
Напомним, последнюю подобную конференцию NASA провело в феврале этого года — тогда было объявлено
«Кеплер» — космический телескоп NASA, оснащенный сверхчувствительным фотометром, специально предназначенным для поиска экзопланет, подобных Земле. За три года работы телескопом «Кеплер» были сделаны важные и даже сенсационные открытия, например были обнаружены планеты размером с Землю и меньше.
К началу 2014 года им было открыто более 3500 кандидатов в планеты, из которых более 1000 оказались подтверждены различными научными группами исследователей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
NASA анонсировало телеконференцию, в ходе которой будет рассказано о важном открытии, сделанном космическим телескопом Kepler с помощью искусственного интеллекта...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии