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Илон Маск стал продавцом шляп
11.12.2017 15:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В середине октября Илон Маск
Спустя месяц компания
Успех настолько «вдохновил» Маска, что в своем Twitter-аккаунте он назвал себя «продавцом шляп» (Hat Salesman).
Кроме того, он пообещал, что после 50 тысяч проданных Boring hat компания займется производством огнеметов, «которые понравятся детям».
Возможно, таким шутливым образом Маск привлекает внимание к основному проекту The Boring Company (что, впрочем, не мешает ему зарабатывать и на шляпах).
Напомним, в конце апреля глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые показал, как будет работать его тоннель под Лос-Анджелесом.
По задумке предпринимателя, водителям не придется самостоятельно пересекать тоннель — для этого будет создана специальная платформа, которая будет транспортировать автомобиль в нужную точку по чему-то наподобие монорельса.
Эта же платформа, предположительно, будет забирать автомобиль с поверхности.
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