Илон Маск стал продавцом шляп

В середине октября Илон Маск анонсировал старт продаж бейсболок своей компании — The Boring Company, занимающейся строительством транспортных тоннелей под Лос-Анджелесом.

Спустя месяц компания заработала на бейсболках Boring hat 300 тысяч долларов (цена одной кепки — 20 долларов, т.е. было продано 15 тысяч экземпляров). А вчера предприниматель рассказал о новом рубеже — 30 тысячах проданных Boring hat.

Успех настолько «вдохновил» Маска, что в своем Twitter-аккаунте он назвал себя «продавцом шляп» (Hat Salesman).

Кроме того, он пообещал, что после 50 тысяч проданных Boring hat компания займется производством огнеметов, «которые понравятся детям».

I know it’s a little off-brand, but kids love it