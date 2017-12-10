Илон Маск стал продавцом шляп

В середине октября Илон Маск анонсировал старт продаж бейсболок своей компании — The Boring Company, занимающейся строительством транспортных тоннелей под Лос-Анджелесом.

Спустя месяц компания заработала на бейсболках Boring hat 300 тысяч долларов (цена одной кепки — 20 долларов, т.е. было продано 15 тысяч экземпляров). А вчера предприниматель рассказал о новом рубеже — 30 тысячах проданных Boring hat.

Успех настолько «вдохновил» Маска, что в своем Twitter-аккаунте он назвал себя «продавцом шляп» (Hat Salesman).





Кроме того, он пообещал, что после 50 тысяч проданных Boring hat компания займется производством огнеметов, «которые понравятся детям».

I know it’s a little off-brand, but kids love it — Elon Musk (@elonmusk) 11 декабря 2017 г.

Возможно, таким шутливым образом Маск привлекает внимание к основному проекту The Boring Company (что, впрочем, не мешает ему зарабатывать и на шляпах).

Напомним, в конце апреля глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые показал, как будет работать его тоннель под Лос-Анджелесом.

По задумке предпринимателя, водителям не придется самостоятельно пересекать тоннель — для этого будет создана специальная платформа, которая будет транспортировать автомобиль в нужную точку по чему-то наподобие монорельса.

Эта же платформа, предположительно, будет забирать автомобиль с поверхности.

По словам Маска, платформа способна развивать скорость более 200 км/ч.

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