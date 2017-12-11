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Белорусы к концу 2022 года смогут через личный кабинет записываться к врачу

11.12.2017 20:06 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Белорусы к концу 2022 года смогут через личный кабинет записываться к врачу

Белорусы к концу 2022 года смогут через личный кабинет запрашивать выписки и записываться к врачу. Об этом сообщила начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Елена Богдан, передает БЕЛТА.

По ее словам, в настоящий момент в рамках займа Всемирного банка разрабатывается единая информационная система в здравоохранении.

Единая централизованная база данных будет содержать всю медицинскую информацию о пациенте: историю болезни, обследования, лекарственные препараты, которые он принимал. По сути, это будет замена бумажным медицинским картам. В частности, у пациентов будет доступ в личный кабинет, через который можно будет запрашивать выписки, просматривать рецепты, записываться к врачу.

Вместе с тем в Минздрав ежемесячно поступают коллективные обращения граждан о том, что они не хотят, чтобы их данные находились в электронной системе здравоохранения. Для таких пациентов сохранится ведение бумажной документации.

 
 
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