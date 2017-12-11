Samsung Galaxy A8+ (2018) с двойной селфи-камерой рассекречен на видео

Анонимный источник из Бангладеша опубликовал на YouTube ролик пока не представленного официально смартфона Samsung Galaxy A8+ (2018), который, наряду с обычным A8, должен стать первым Galaxy с двойной фронтальной камерой.





Samsung Galaxy A8+ (2018) преписывают 6-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2280 x 1080 пикселей и соотношением сторон 18,5:9. Устройство оснащается восьмиядерным Exynos 7885, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Предусмотрена двойная 16+8 Мп селфи-камера и основная на 16 Мп. Также смартфон будет иметь защиту от влаги и пыли IP68. Емкость аккумулятора составит 3500 мАч.

Выход Samsung Galaxy A8+ (2018) состоится в конце декабря этого года по цене около $600.