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В последнем трейлере Metro: Exodus может быть зашифрована дата релиза игры

11.12.2017 22:25 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Один из пользователей Reddit обнаружил в последнем трейлере шутера Metro: Exodus, показанном в рамках The Game Awards 2017, некое скрытое послание "AUG8TH", которое вполне может оказаться датой релиза - 8 августа. Напомним, согласно ранним слухам игра должна была выйти на прилавки не раньше ноября 2018 года.

В последнем трейлере Metro: Exodus может быть зашифрована дата релиза игры

Metro: Exodus третья по счету часть FPS-сериала по мотивам романов Дмитрия Глуховского от украинского разработчика 4A Games и издателя Deep Silver. Оригинальные Metro 2033 и сиквел Metro: Last Light получали лестные отзывы игроков и критиков, а также переиздавались в виде сборника с улучшенной графической составляющей. Выход игры состоится одновременно для Windows, PlayStation 4 и Xbox One.

 
 
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Один из пользователей Reddit обнаружил в последнем трейлере шутера Metro: Exodus, показанном в рамках The Game Awards...

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