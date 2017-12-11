Смартфон Nokia 6 (2018) показался на TENAA

Китайский центр по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA опубликовал страничку наследника Nokia 6, пока не представленного производителем официально. Стоит отметить, что страничка довольно пуста, на ней не показаны подробные характеристики или фото, однако сам факт сертификации свидетельствует о скором анонсе смартфона.





По слухам, Nokia 6 (2018) получит безрамочный дизайн с 5,5-дюймовым дисплеем и соотношением сторон 18:9. Устройство оснащается двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой выступит процессор Qualcomm Snapdragon 630, 4 Б оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. HMD Global должны представить смартфон в начале 2018 года.