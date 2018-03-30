ASRock Fatal1ty B250 Gaming K4 недорогая материнская плата для Kaby Lake с претензиями на премиум-класс

Мы продолжаем знакомиться с серией материнских плат, основанных на чипсетах Intel 200-й серии. Для рынка настольных компьютеров в рамках этой платформы актуальны три набора микросхем – Intel Z270, H270 и B250.

С несколькими решениями на самом старшем и функциональном Z270 мы уже знакомились ранее. Чип поддерживает разгон процессоров Intel с разблокированным множителем, позволяет создавать тандемы из двух и более видеокарт, а также предоставляет 24 линии PCIe Gen3 для подключения различных высокоскоростных устройств, десять портов USB 3.0, три порта для устройств М.2. Z270 наиболее интересен для требовательных пользователей, готовых переплачивать за максимально возможный функционал и производительность.

успели познакомиться ранее . Следующий за старшим, H270 не работает с разгоном, предлагает чуть меньше линий PCIe Gen3 – всего 20, восемь портов USB 3.0, два порта М.2 и не поддерживает конфигураций из двух и более видеокарт. С платой на его основе мы тоже уже

В свою очередь Intel B250, как нетрудно догадаться из названия, самый простой представитель линейки. Он предлагает 12 линий PCIe Gen3 для подключения различных высокоскоростных устройств, шесть портов USB 3.0, только один порт М.2, а в остальном идентичен более старшему H270. Говорить, что B250 настолько урезан в возможностях, чтобы годиться только для построения офисных рабочих лошадок, неправильно. Все же предлагаемых чипсетом возможностей вполне хватит для построения добротной, мощной, даже игровой системы с одной видеокартой, без переплат за лишние порты и разъемы.

Что ж, сегодня в поле нашего внимания материнская плата ASRock Fatal1ty B250 Gaming K4, основанная на чипсете Intel B250 и предназначенная для создания именно таких систем.