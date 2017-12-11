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Обзор Oukitel C8: бюджетный "безрамочник" за 250 рублей
12.12.2017 08:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Oukitel C8 — бюджетный смартфон далеко не самого известного в наших краях китайского производителя. В Беларуси он продается за 250 рублей, но при этом может похвастать вытянутым дисплеем с соотношением сторон 18:9 — прямо как у флагманских аппаратов А-брендов. Поэтому нам стало интересно рассмотреть его поближе.
Извлечь SIM-карту удалось лишь с помощью пинцета
Общий дизайн Oukitel C8 немного напоминает внешний вид флагманского аппарата компании Samsung — Galaxy S8. Это становится заметно при взгляде на устройства с лицевой стороны. Хотя назвать рамки вокруг IPS-экрана C8 узкими не получается. Впрочем, с учетом цены аппарата это вполне можно простить.
Задняя панель Oukitel C8 выполнена из глянцевого и немного скользкого на ощупь пластика, на котором хорошо заметны следы от отпечатков пальцев. Там же находится модуль одинарной основной камеры, под ним — сканер отпечатков пальцев. Для аппаратов из низшей ценовой категории дактилоскопический сенсор все еще большая редкость. Так что тут ставим плюс.
Под снимающейся крышкой находятся раздельные слоты под две SIM-карты форматов nano-SIM и micro-SIM (работа в LTE-сетях не поддерживается), а также место для установки карты памяти.
При этом вынуть nanoSIM-карту оказалось не самой простой задачей. Системы с защелкивающимся разъемом в Oukitel C8 нет, «симка» устанавливается до конца слота и не выезжает при нажатии. Извлечь карту после тестирования нам удалось лишь с помощью пинцета.
Внешний мультимедийный динамик в нижней части устройства звучит посредственно — о прослушивании музыки через него можно сразу забыть. Максимальной громкости спикеру также с трудом хватает, чтобы не пропустить входящий звонок на улице.
Из необычного — порт micro-USB в верхней части смартфона. Как правило, он устанавливается снизу. На верхней грани также располагается 3,5-мм разъем для подключения гарнитуры.
О качестве звучания аппарата в наушниках сказать нечто резко негативное нельзя — мелодиям явно не хватает детализации по частотам, но большинству пользователей этого будет вполне достаточно.
В актив также отнесем большой комплект поставки. Кроме самого смартфона, в него входит защитный чехол и простенькие наушники. Устройства более известных брендов (например, Xiaomi или Meizu) комплектной гарнитурой обычно не оснащаются.
«Рыхлое» изображение
Главная «фишка» смартфона — вытянутый экран с соотношением сторон 18:9, как у флагманских аппаратов А-брендов. При этом разрешение дисплея «бюджетное» — 1280 на 640 точек (260 ppi), матрица — IPS.
Назвать качество картинки удовлетворительным сложно — отдельные пиксели хорошо заметны даже на расстоянии вытянутой руки. При просмотре видео в YouTube выбрать разрешение выше 480p нельзя. Кроме того, даже под небольшим наклоном цвета уходят в другие оттенки. В частности, белый превращается в желтоватый.
Из плюсов — достаточная даже для работы на улице максимальная яркость и нанесенная «с завода» защитная пленка.
Низкая производительность
Смартфон работает на процессоре MediaTek MT6580 (1,3 ГГц). Оперативной памяти 2 ГБ, видеочип — Mali-400MP2. Wi-Fi-сети на частоте в 5 ГГц не поддерживаются. Более подробные технические характеристики смотрите в таблице ниже.
В синтетическом тесте производительности AnTuTu гаджет набрал немногим меньше 24 000 очков. Мощности с трудом хватает даже для повседневных задач вроде просмотра онлайн-видео или серфинга в Сети с двумя-тремя одновременно открытыми вкладками. Интерфейс иногда подтормаживает и не сильно оптимизирован под «железо» смартфона.
Но нас ждал сюрприз. Удивительно, но в графически тяжелой игре WOT Blitz на минимальных настройках графики fps большее количество времени находится на вполне комфортном уровне 30−40 кадров в секунду. Корпус гаджета за несколько минут игры нагрелся незначительно — держать аппарат в руке оставалось комфортно.
Максимум день автономной работы
Емкость съемного аккумулятора аппарата составляет 3000 мАч. В достаточно интенсивном режиме использования с постоянно включенным Wi-Fi и GPS, установкой необходимых для тестирования приложений, просмотром онлайн-видео в YouTube, серфингом в интернете (браузер Google Chrome) и 15-минутной игровой сессией в WOT Blitz смартфон протянул около одного рабочего дня.
С учетом емкости батареи подобный результат назвать полностью удачным сложно. Скорее всего, на время автономной работы негативно влияет не самый энергоэффективный процессор, построенный по 28-нм техпроцессу. Наши наблюдения подтверждают результаты бенчмарка AnTuTu Tester. В нем гаджет набрал 4700 очков — результат ниже среднего.
Хорошая для своей цены камера
Разрешение основной камеры Oukitel C8 составляет 8 Мп. С учетом цены аппарата снимки днем (если не увеличивать фотографии) получаются достаточно хорошего качества. В ночное время суток рассчитывать на подобный результат не стоит — при недостатке света появляется большое количество шумов, детализация сильно снижается.
Резюме
Официальная цена Oukitel C8 в Беларуси — 250 рублей. К плюсам аппарата отнесем неплохую основную камеру, а также сканер отпечатков пальцев и возможность установки одновременно двух SIM-карт (несмотря на сложности с их извлечением).
Из минусов выделим «рыхлый» экран с неправильной цветопередачей, а также пластиковый корпус, на котором хорошо заметны следы от отпечатков пальцев. Но самой большой проблемой устройства является низкая производительность — работать с гаджетом из-за подтормаживающего интерфейса не очень комфортно.
В качестве альтернативы устройству можно рассмотреть
Смотрите, сколько у нас стоят популярные бюджетные смартфоны:
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Oukitel C8 — бюджетный смартфон далеко не самого известного в наших краях китайского производителя. В Беларуси он продается за 250 рублей, но при этом может...
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