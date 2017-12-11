Oukitel C8 — бюджетный смартфон далеко не самого известного в наших краях китайского производителя. В Беларуси он продается за 250 рублей, но при этом может похвастать вытянутым дисплеем с соотношением сторон 18:9 — прямо как у флагманских аппаратов А-брендов. Поэтому нам стало интересно рассмотреть его поближе.





Извлечь SIM-карту удалось лишь с помощью пинцета

Общий дизайн Oukitel C8 немного напоминает внешний вид флагманского аппарата компании Samsung — Galaxy S8. Это становится заметно при взгляде на устройства с лицевой стороны. Хотя назвать рамки вокруг IPS-экрана C8 узкими не получается. Впрочем, с учетом цены аппарата это вполне можно простить.



Слева — Samsung Galaxy S8, справа — Oukitel C8

Задняя панель Oukitel C8 выполнена из глянцевого и немного скользкого на ощупь пластика, на котором хорошо заметны следы от отпечатков пальцев. Там же находится модуль одинарной основной камеры, под ним — сканер отпечатков пальцев. Для аппаратов из низшей ценовой категории дактилоскопический сенсор все еще большая редкость. Так что тут ставим плюс.





Под снимающейся крышкой находятся раздельные слоты под две SIM-карты форматов nano-SIM и micro-SIM (работа в LTE-сетях не поддерживается), а также место для установки карты памяти.





При этом вынуть nanoSIM-карту оказалось не самой простой задачей. Системы с защелкивающимся разъемом в Oukitel C8 нет, «симка» устанавливается до конца слота и не выезжает при нажатии. Извлечь карту после тестирования нам удалось лишь с помощью пинцета.

Внешний мультимедийный динамик в нижней части устройства звучит посредственно — о прослушивании музыки через него можно сразу забыть. Максимальной громкости спикеру также с трудом хватает, чтобы не пропустить входящий звонок на улице.





Из необычного — порт micro-USB в верхней части смартфона. Как правило, он устанавливается снизу. На верхней грани также располагается 3,5-мм разъем для подключения гарнитуры.





О качестве звучания аппарата в наушниках сказать нечто резко негативное нельзя — мелодиям явно не хватает детализации по частотам, но большинству пользователей этого будет вполне достаточно.





В актив также отнесем большой комплект поставки. Кроме самого смартфона, в него входит защитный чехол и простенькие наушники. Устройства более известных брендов (например, Xiaomi или Meizu) комплектной гарнитурой обычно не оснащаются.

«Рыхлое» изображение

Главная «фишка» смартфона — вытянутый экран с соотношением сторон 18:9, как у флагманских аппаратов А-брендов. При этом разрешение дисплея «бюджетное» — 1280 на 640 точек (260 ppi), матрица — IPS.





Назвать качество картинки удовлетворительным сложно — отдельные пиксели хорошо заметны даже на расстоянии вытянутой руки. При просмотре видео в YouTube выбрать разрешение выше 480p нельзя. Кроме того, даже под небольшим наклоном цвета уходят в другие оттенки. В частности, белый превращается в желтоватый.





Из плюсов — достаточная даже для работы на улице максимальная яркость и нанесенная «с завода» защитная пленка.

Низкая производительность

Смартфон работает на процессоре MediaTek MT6580 (1,3 ГГц). Оперативной памяти 2 ГБ, видеочип — Mali-400MP2. Wi-Fi-сети на частоте в 5 ГГц не поддерживаются. Более подробные технические характеристики смотрите в таблице ниже.

Экран 5,5 дюймов, 1280×640 пикселей, IPS Процессор MediaTek MT6580, 1,3 ГГц Память, ГБ 2/16 ГБ, microSD есть Фронтальная камера 2 Мп Основная камера 8 Мп Аккумулятор 3000 мАч Габариты и вес 147×70,6×10,8 мм, вес 145 граммов

В синтетическом тесте производительности AnTuTu гаджет набрал немногим меньше 24 000 очков. Мощности с трудом хватает даже для повседневных задач вроде просмотра онлайн-видео или серфинга в Сети с двумя-тремя одновременно открытыми вкладками. Интерфейс иногда подтормаживает и не сильно оптимизирован под «железо» смартфона.





Но нас ждал сюрприз. Удивительно, но в графически тяжелой игре WOT Blitz на минимальных настройках графики fps большее количество времени находится на вполне комфортном уровне 30−40 кадров в секунду. Корпус гаджета за несколько минут игры нагрелся незначительно — держать аппарат в руке оставалось комфортно.





Максимум день автономной работы

Емкость съемного аккумулятора аппарата составляет 3000 мАч. В достаточно интенсивном режиме использования с постоянно включенным Wi-Fi и GPS, установкой необходимых для тестирования приложений, просмотром онлайн-видео в YouTube, серфингом в интернете (браузер Google Chrome) и 15-минутной игровой сессией в WOT Blitz смартфон протянул около одного рабочего дня.





С учетом емкости батареи подобный результат назвать полностью удачным сложно. Скорее всего, на время автономной работы негативно влияет не самый энергоэффективный процессор, построенный по 28-нм техпроцессу. Наши наблюдения подтверждают результаты бенчмарка AnTuTu Tester. В нем гаджет набрал 4700 очков — результат ниже среднего.

Хорошая для своей цены камера

Разрешение основной камеры Oukitel C8 составляет 8 Мп. С учетом цены аппарата снимки днем (если не увеличивать фотографии) получаются достаточно хорошего качества. В ночное время суток рассчитывать на подобный результат не стоит — при недостатке света появляется большое количество шумов, детализация сильно снижается.





















Разрешение фронтального фотомодуля — 2 Мп. Качество селфи-снимков можно охарактеризовать как «ниже среднего». Кадрам явно не хватает детализации, есть проблемы с определением баланса белого. Подобной камеры хватит лишь для общения в видеочатах.





Резюме

Официальная цена Oukitel C8 в Беларуси — 250 рублей. К плюсам аппарата отнесем неплохую основную камеру, а также сканер отпечатков пальцев и возможность установки одновременно двух SIM-карт (несмотря на сложности с их извлечением).





Из минусов выделим «рыхлый» экран с неправильной цветопередачей, а также пластиковый корпус, на котором хорошо заметны следы от отпечатков пальцев. Но самой большой проблемой устройства является низкая производительность — работать с гаджетом из-за подтормаживающего интерфейса не очень комфортно.

В качестве альтернативы устройству можно рассмотреть Xiaomi Redmi 4A или Meizu M5c — оба смартфона продаются по схожей с Oukitel C8 цене.

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