Съезд белорусских ученых открывается во вторник в Минске

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Представители белорусской науки соберутся на II Съезд ученых, который пройдет в Минске 12-13 декабря, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".

В мероприятии примут участие более 2,5 тысяч человек, среди них – представители Союзного государства, стран СНГ и мировых научно-исследовательских организаций. Регистрация делегатов началась накануне в Академии наук.



© Sputnik / Виктор Толочко Академическая наука и юные умы: будет ли кому реализовывать стратегию?

В течение двух дней, пока будет длиться форум, его участники будут работать в различных секциях, которые посвящены основным направлениям развития науки. Принимают секции НАН, БГУ, БНТУ и ряд других ведущих белорусских вузов.

В ходе форума его участники смогут ознакомиться с последними достижениями белорусской науки на выставке, которую организовала Белорусская промышленная палата совместно с НАН.

Также в рамках съезда запланирована презентация книги о более 150 белорусских ученых, прославивших свою страну.

2017 год объявлен в Беларуси Годом науки. В течение всего года в республике проходили плановые мероприятия по развитию отечественных научных школ и поддержке молодых ученых. Ранее председатель НАН Владимир Гусаков рассказал, что в Беларуси готовится указ о повышении зарплат представителям науки.