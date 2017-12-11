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Съезд белорусских ученых открывается во вторник в Минске
12.12.2017 08:32 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек — Sputnik. Представители белорусской науки соберутся на II Съезд ученых, который пройдет в Минске 12-13 декабря, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".
В мероприятии примут участие более 2,5 тысяч человек, среди них – представители Союзного государства, стран СНГ и мировых научно-исследовательских организаций. Регистрация делегатов началась накануне в Академии наук.
© Sputnik / Виктор Толочко
В течение двух дней, пока будет длиться форум, его участники будут работать в различных секциях, которые посвящены основным направлениям развития науки. Принимают секции НАН, БГУ, БНТУ и ряд других ведущих белорусских вузов.
В ходе форума его участники смогут ознакомиться с последними достижениями белорусской науки на выставке, которую организовала Белорусская промышленная палата совместно с НАН.
Также в рамках съезда запланирована презентация книги о более 150 белорусских ученых, прославивших свою страну.
2017 год объявлен в Беларуси Годом науки. В течение всего года в республике проходили плановые мероприятия по развитию отечественных научных школ и поддержке молодых ученых. Ранее председатель НАН Владимир Гусаков рассказал, что в Беларуси
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Всего в двухдневном мероприятии примут участие более 2,5 тысяч представителей науки из разных стран мира.
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