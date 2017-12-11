Ученые выявили жест, который сделает вас более привлекательным

На 30% симпатичнее и на 40% «доступнее для коммуникации» вас делает обычный кивок головой. Это следует из исследования Университета Хоккайдо и Университета Ямагата (Hokkaido University, Yamagata University), передает издание « Медновости ». Команда ученых провела серию экспериментов , чтобы оценить, насколько простые кивки головы влияют на впечатления окружающих.



Изображение: University Hokkaido / youtube.com

Во многих странах кивок — это коммуникативный сигнал, который означает одобрение, а мотание головой из стороны в сторону — это жест отказа (в большинстве стран). Психоневрологи Юн-ичиро Кавахара (Jun-ichiro Kawahara) и Такаюки Осуги (Takayuki Osugi) в ходе эксперимента продемонстрировали, что кивок головой генерируемых компьютером трехмерных фигур усиливал их привлекательность с точки зрения зрителей.

В ходе исследования всем добровольцам в возрасте старше 18 лет ученые показывали короткие видеоролики с трехмерными моделями женщин, которые кивали головой, качали из стороны в сторону или не двигались. Участники оценивали по шкале от 0 до 100 их привлекательность, расположенность к коммуникации и еще ряд параметров, характеризующих их впечатление. Исследование показало, что кивки заставляли людей симпатизировать моделям.

Ученые обнаружили, что привлекательность и доступность для коммуникации тех моделей, которые кивали, были соответственно на 30% и на 40% выше, чем у фигур, качающих головами или неподвижных. Результаты были одинаковыми как для мужчин, так и для женщин-наблюдателей. «Наше исследование также продемонстрировало, что кивок в первую очередь повышает симпатию, связанную с личностными чертами, а не с физическим внешним видом», — объяснил Кавахара.

Исследование дало полезный эмпирический вклад в эту область, поскольку оно впервые показало, что даже небольшие движения головы могут существенно повлиять на восприятие вашего образа окружающими людьми. Результаты этой работы, вероятно, будут полезны как для рекомендаций по манере поведения в ходе коммуникативных процессов, так и для разработки более удобных для людей антропоморфных виртуальных помощников и человекоподобных роботов, чем сейчас активно занимаются японские ученые.

«Обобщение этих результатов требует определенной осторожности, поскольку пока в наших экспериментах использовались только компьютерные женские модели. В дальнейшем мы предполагаем использовать также и мужские образы, а также лица, принадлежащие разным возрастам и этносам, чтобы оценить производимый ими эффект», — заключил Юн-ичиро Кавахара.