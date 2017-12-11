Роскосмос назвал причину падения ракеты со спутниками

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Авария разгонного блока "Фрегат" с 19 спутниками в конце ноября произошла из-за разных подходов к созданию систем управления, сообщил во вторник первый замдиректора корпорации Роскосмос Александр Иванов.

В конце ноября запущенный с аэродрома Восточный на ракете "Союз" разгонный блок "Фрегат" не вышел на орбиту; в результате аварии были потеряны 19 спутников. Причины инцидента специалисты выясняли две недели.

"Здесь напоролись на разницу двух школ. НПО Автоматики производит систему управления ракеты-носителя, и школа НПЦАП — системы управления разгонными блоками. У них разные вещи, эта нестыковка заложена еще 20 лет назад", — сказал замглавы Роскосмоса.

Как пример Иванов привел комплекс "Морской старт": у него нет постоянного азимута старта, поэтому рассинхронизации с ракетами "Зенит" не возникает — они отсчитывают азимут так же, как и разгонные блоки "ДМ". Однако подобного избежать в случае с "Союзом" и "Фрегатом" не удалось.

Из-за расследования инцидента с "Фрегатом" корпорация ранее решила перенести запуск ракеты "Зенит" с первым спутником Анголы AngoSat-1 на 26 декабря. По словам замглавы "Роскосмоса", больше переносить запуск специалисты не планируют.