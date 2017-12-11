ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Роскосмос назвал причину падения ракеты со спутниками

12.12.2017 12:52 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Авария разгонного блока "Фрегат" с 19 спутниками в конце ноября произошла из-за разных подходов к созданию систем управления, сообщил во вторник первый замдиректора корпорации Роскосмос Александр Иванов.

В конце ноября запущенный с аэродрома Восточный на ракете "Союз" разгонный блок "Фрегат" не вышел на орбиту; в результате аварии были потеряны 19 спутников. Причины инцидента специалисты выясняли две недели.

Роскосмос назвал причину падения ракеты со спутниками
© Pixabay
Космический юбилей: 5 лет назад Беларусь запустила первый спутник

"Здесь напоролись на разницу двух школ. НПО Автоматики производит систему управления ракеты-носителя, и школа НПЦАП — системы управления разгонными блоками. У них разные вещи, эта нестыковка заложена еще 20 лет назад", — сказал замглавы Роскосмоса.

Как пример Иванов привел комплекс "Морской старт": у него нет постоянного азимута старта, поэтому рассинхронизации с ракетами "Зенит" не возникает — они отсчитывают азимут так же, как и разгонные блоки "ДМ". Однако подобного избежать в случае с "Союзом" и "Фрегатом" не удалось.

Из-за расследования инцидента с "Фрегатом" корпорация ранее решила перенести запуск ракеты "Зенит" с первым спутником Анголы AngoSat-1 на 26 декабря. По словам замглавы "Роскосмоса", больше переносить запуск специалисты не планируют.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всему виной, по словам главы корпорации, стала "разница двух школ" в проектировании систем управления.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Ученые выявили жест, который сделает вас более привлекательным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика