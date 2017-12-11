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Американский эсминец за 1,4 миллиарда долларов сломался на второй день испытаний

12.12.2017 13:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Второй эсминец класса Zumwalt — USS Michael Monsoor — был вынужден вернуться на обратно на верфь General Dynamics Bath Iron Works в штате Мэн для ремонта, сообщает USNInews.

Американский эсминец за 1,4 миллиарда долларов сломался на второй день испытаний
USS Michael Monsoor. Изображение: youtube.com

Корабль покинул верфь четвертого декабря для испытаний и вернулся обратно пятого. Через день после отправления с верфи у корабля отказали фильтры гармоник, которые защищают чувствительное электрооборудование от нежелательных колебаний мощности. В итоге эсминец лишился возможности использовать сложную электрическую сеть на полную мощность, что необходимо было проверить в ходе испытаний.

Цена постройки USS Michael Monsoor составила 1,4 млрд долларов. Такой корабль обычно вооружен 20 универсальными пусковыми установками с боекомплектом 80 ракет. В зависимости от задачи боезапас состоит из противолодочных ракет ASROC, зенитных средней дальности — ESSM или крылатых Tomahawk. Дополнительно корабль вооружен двумя артиллерийскими установками AGS калибра 155 мм и двумя зенитными Mk 110 калибра 57 мм.

 
 
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Второй эсминец класса Zumwalt — USS Michael Monsoor — был вынужден вернуться на обратно на верфь General Dynamics Bath Iron Works в штате Мэн для ремонта, сообщает USNInews.

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