Американский эсминец за 1,4 миллиарда долларов сломался на второй день испытаний

Второй эсминец класса Zumwalt — USS Michael Monsoor — был вынужден вернуться на обратно на верфь General Dynamics Bath Iron Works в штате Мэн для ремонта, сообщает USNInews.



USS Michael Monsoor. Изображение: youtube.com

Корабль покинул верфь четвертого декабря для испытаний и вернулся обратно пятого. Через день после отправления с верфи у корабля отказали фильтры гармоник, которые защищают чувствительное электрооборудование от нежелательных колебаний мощности. В итоге эсминец лишился возможности использовать сложную электрическую сеть на полную мощность, что необходимо было проверить в ходе испытаний.

Цена постройки USS Michael Monsoor составила 1,4 млрд долларов. Такой корабль обычно вооружен 20 универсальными пусковыми установками с боекомплектом 80 ракет. В зависимости от задачи боезапас состоит из противолодочных ракет ASROC, зенитных средней дальности — ESSM или крылатых Tomahawk. Дополнительно корабль вооружен двумя артиллерийскими установками AGS калибра 155 мм и двумя зенитными Mk 110 калибра 57 мм.