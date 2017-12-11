«Историю» в Instagram китайского продавца обуви назвали рекламой «с самым жестоким призывом к действию» — она буквально заставляет пользователя перейти по ссылке. Об этом пишет издание The Verge .

Instagram Stories — короткие видеоистории, доступные в Instagram. Среди записей своих друзей пользователи видят рекламные посты от брендов. Если смахнуть изображение вверх, обычно можно перейти на сайт рекламодателя.

Китайская обувная фабрика Kaiwei Ni пошла на хитрость и добавила волосок на изображение с рекламой кроссовок. В итоге все выглядит так, будто волос лежит поверх экрана смартфона.

«Это бесит, — пишет обозреватель The Verge. — Не только потому, что волосы вне головы более отвратительны, чем на ней. Но также потому, что цель в том, чтобы обмануть пользователей, чтобы они смахнули вверх и случайно попали на сайт производителя».