Продано более 10 миллионов консолей Nintendo Switch

Компания Nintendo сообщила, что совокупные мировые продажи консоли Switch достигли отметки в 10 миллионов устройств. Представители компании подчеркивают, что расчитывали добиться этого показателя за год с момента старта продаж, но в итоге компании удалось достигнуть данной отметки за 9 месяцев. Теперь Nintendo оптимистично планирует поставить до конца первого квартала 2018 в магазины 16,7 миллионов Switch.





Примечательно, что ведущие аналитики прогнозировали куда как более скромные показатели. SuperData пророчили Nintendo Switch совокупные продажи за год на уровне 5 миллионов устройств, а IHS вовсе сулили не более 4,4 миллионов. Теперь последняя изменила свой прогноз на то, что к концу этого года будет продано 11,7 миллионов консолей Switch.