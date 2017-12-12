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Продано более 10 миллионов консолей Nintendo Switch

12.12.2017 22:28 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Nintendo сообщила, что совокупные мировые продажи консоли Switch достигли отметки в 10 миллионов устройств. Представители компании подчеркивают, что расчитывали добиться этого показателя за год с момента старта продаж, но в итоге компании удалось достигнуть данной отметки за 9 месяцев. Теперь Nintendo оптимистично планирует поставить до конца первого квартала 2018 в магазины 16,7 миллионов Switch.

Продано более 10 миллионов консолей Nintendo Switch

Примечательно, что ведущие аналитики прогнозировали куда как более скромные показатели. SuperData пророчили Nintendo Switch совокупные продажи за год на уровне 5 миллионов устройств, а IHS вовсе сулили не более 4,4 миллионов. Теперь последняя изменила свой прогноз на то, что к концу этого года будет продано 11,7 миллионов консолей Switch.

 
 
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Компания Nintendo сообщила, что совокупные мировые продажи консоли Switch достигли отметки в 10 миллионов...

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