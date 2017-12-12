VESA представила первый открытый стандарт для HDR-дисплеев

Организация Video Electronics Standards Association (VESA) сообщила о создании первого открытого стандарта, который будет регулировать качество дисплеев с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

Спецификация, на данном этапе учитывающая потребности матриц ноутбуков и настольных LCD-мониторов, получила полное название High-Performance Monitor and Display Compliance Test Specification и сокращенное - DisplayHDR 1.0. По результатам восьми тестов, состоящих из трех тестов яркости, двух тестов контрастности, теста цветового охвата, теста разрядности и теста скорости отклика на изменение яркости подсветки, будут определяться три уровня HDR - DisplayHDR 400, DisplayHDR 600 и DisplayHDR 1000.





Начальному DisplayHDR 400 соответствуют экраны с восьмиразрядным цветом и общим управлением яркости подсветки, тогда как для для уровней DisplayHDR 600 и DisplayHDR 1000 необходимо десятиразрядный цвет и локальное управление яркостью, а также иметь кратковременную «вспышку» по всей поверхности.

Экраны HDR по сравнению с экранами со стандартным динамическим диапазоном обладают куда как большей контрастностью, насыщенностью и точностью передачи цветов.