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VESA представила первый открытый стандарт для HDR-дисплеев
12.12.2017 22:42 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Организация Video Electronics Standards Association (VESA) сообщила о создании первого открытого стандарта, который будет регулировать качество дисплеев с расширенным динамическим диапазоном (HDR).
Спецификация, на данном этапе учитывающая потребности матриц ноутбуков и настольных LCD-мониторов, получила полное название High-Performance Monitor and Display Compliance Test Specification и сокращенное - DisplayHDR 1.0. По результатам восьми тестов, состоящих из трех тестов яркости, двух тестов контрастности, теста цветового охвата, теста разрядности и теста скорости отклика на изменение яркости подсветки, будут определяться три уровня HDR - DisplayHDR 400, DisplayHDR 600 и DisplayHDR 1000.
Начальному DisplayHDR 400 соответствуют экраны с восьмиразрядным цветом и общим управлением яркости подсветки, тогда как для для уровней DisplayHDR 600 и DisplayHDR 1000 необходимо десятиразрядный цвет и локальное управление яркостью, а также иметь кратковременную «вспышку» по всей поверхности.
Экраны HDR по сравнению с экранами со стандартным динамическим диапазоном обладают куда как большей контрастностью, насыщенностью и точностью передачи цветов.
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Организация Video Electronics Standards Association (VESA) сообщила о создании первого открытого стандарта, который будет...
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