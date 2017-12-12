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Intel представила начального уровня Gemini Lake

12.12.2017 22:58 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Intel представила процессоры Gemini Lake, которые пришли на смену поколению Apollo Lake, ориентированные для компактных и бюджетных компьютеров с низким уровенем TDP. Новое семейство включает шесть моделей процессоров: два Pentium Silver и четыре Celeron.

Intel представила начального уровня Gemini Lake

Помимо отличий в количестве ядер и потоков, в аппаратной платформе новых процессоров стоит отметить лишь различия встроенной графики - UHD Graphics 600 имеет 12 вычеслительных блоков, а у UHD Graphics 605 — 18 блоков. Все модели имеют поддержку двухканальной памяти DDR4/LPDDR4, технологию настройки изображения на экране в зависимости от внешнего освещения Local Adaptive Contrast Enhancement (LACE), Gigabit Wi-Fi, а также HDMI 2.0 и вывод 4K при 60 к/с.

Intel не стала сравнивать производительность Gemini Lake с предшественником Apollo Lake, а только ограничилась сравнением с поколением прецессоров четырехлетней давности, которые, как утверждает компания, новинки превосходят на 58%.

Первые ПК, основанные на Gemini Lake дебютируют в первом квартале 2018 года.

 
 
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Компания Intel представила процессоры Gemini Lake, которые пришли на смену поколению Apollo Lake, ориентированные...

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