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По слухам Battlefield Bad Company 3 в разработке, а сама игра посвящена войне во Вьетнаме

12.12.2017 22:10 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Блогер под ником TheAlmightyDaq, отметившейся ранее громкими подробности на тот момент еще не анонсированной Battlefield 1, сообщил со ссылкой на анонимный источник, что в разработке находится третья часть Battlefield Bad Company, действие которой развернется в сеттинге конфликат во Вьетнаме под аккомпонемент «Холодной войны». Он подчеркнул, что игра не будет претендовать на историческую достоверность в отличае от основного сериала Battlefield.

По слухам Battlefield Bad Company 3 в разработке, а сама игра посвящена войне во Вьетнаме

Также TheAlmightyDaq утверждает, что в мультиплеере Bad Company 3 появятся знакомые режимы вроде Rush, Team Deathmatch и Conquest, а также сохранится система с четырьмя классами. Кромет того, управление техникой будет более казуальным, нежели в Battlefield 4. Аналогов контейнеров из Star Wars: Battlefront II в игре не будет.

Анонс Battlefield Bad Company 3 должен состояться на Е3 2018.

 
 
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