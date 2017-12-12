По слухам Battlefield Bad Company 3 в разработке, а сама игра посвящена войне во Вьетнаме

Блогер под ником TheAlmightyDaq, отметившейся ранее громкими подробности на тот момент еще не анонсированной Battlefield 1, сообщил со ссылкой на анонимный источник, что в разработке находится третья часть Battlefield Bad Company, действие которой развернется в сеттинге конфликат во Вьетнаме под аккомпонемент «Холодной войны». Он подчеркнул, что игра не будет претендовать на историческую достоверность в отличае от основного сериала Battlefield.





Также TheAlmightyDaq утверждает, что в мультиплеере Bad Company 3 появятся знакомые режимы вроде Rush, Team Deathmatch и Conquest, а также сохранится система с четырьмя классами. Кромет того, управление техникой будет более казуальным, нежели в Battlefield 4. Аналогов контейнеров из Star Wars: Battlefront II в игре не будет.

Анонс Battlefield Bad Company 3 должен состояться на Е3 2018.