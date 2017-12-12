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AMD выпустила новый пакет графических драйверов Radeon Software Adrenalin Edition

12.12.2017 22:07 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания AMD соощила, что анонсированная ранее линейка новых графических драйверов Radeon Software Adrenalin Edition уже доступна для загрузки на официальном сайте в соответствующем разделе для всех актуальных видеокарт, начиная от Radeon HD 7000.

Как и ожидалось, первая версия получила номер 17.12.1 WHQL. Дизайн самого ПО не изменился, однако появилась новая важная функция - интерфейс Radeon Overlay, позволяющий менять множество настроек драйвера и игрового приложения "на лету".

Говоря о производительности, то AMD обещает прирост на уровне 10-20% во многих ведущих игровых тайтлах. Кроме того, драйвер очень серьезно оптимизирует системы с несколькими видеокартами. К примеру, в игре Far Cry Primal связка из двух Radeon RX 580 обеспечивает ровно двукратный прирост в сравнении одной карточкой.

AMD выпустила новый пакет графических драйверов Radeon Software Adrenalin Edition

Вместе с пакетом Adrenalin Edition разработчики выпустили и мобильное приложение AMD Link, доступное для iOS и Android. Оно позволяет выводить на дисплей смартфона редактируемые характеристики графического адаптера и управлять функцией ReLive.

 
 
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