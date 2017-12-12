AMD выпустила новый пакет графических драйверов Radeon Software Adrenalin Edition

Компания AMD соощила, что анонсированная ранее линейка новых графических драйверов Radeon Software Adrenalin Edition уже доступна для загрузки на официальном сайте в соответствующем разделе для всех актуальных видеокарт, начиная от Radeon HD 7000.

Как и ожидалось, первая версия получила номер 17.12.1 WHQL. Дизайн самого ПО не изменился, однако появилась новая важная функция - интерфейс Radeon Overlay, позволяющий менять множество настроек драйвера и игрового приложения "на лету".

Говоря о производительности, то AMD обещает прирост на уровне 10-20% во многих ведущих игровых тайтлах. Кроме того, драйвер очень серьезно оптимизирует системы с несколькими видеокартами. К примеру, в игре Far Cry Primal связка из двух Radeon RX 580 обеспечивает ровно двукратный прирост в сравнении одной карточкой.





Вместе с пакетом Adrenalin Edition разработчики выпустили и мобильное приложение AMD Link, доступное для iOS и Android. Оно позволяет выводить на дисплей смартфона редактируемые характеристики графического адаптера и управлять функцией ReLive.