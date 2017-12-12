ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Synaptics начала массовое производство дактилоскопических датчиков, предназначенных для расположения под поверхностью экрана смартфонов

12.12.2017 22:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания Synaptics сообщила, что начала массовое производство сканеров отпечатков пальцев Clear ID FS9500, преднозначенных для установки под поверхностью дисплея безрамочных смартфонов. 

По словам производителя, Clear ID работает вдвое быстрее, чем системы распознавания лиц, при этом технологии достаточно одного касания даже к неактивному отключенному дисплею, чтобы разблокировать устройство. Кроме того, датчик срабатывает под любым углом на прикосновения в том числе замерзшими или мокрыми пальцами.

Synaptics начала массовое производство дактилоскопических датчиков, предназначенных для расположения под поверхностью экрана смартфонов

Synaptics упомянула некого партнера, который входит в пятерку крупнейших производителей смартфонов, и скорее всего речь идет о Samsung. В подтверждение этой теории служит тот факт, что данный сканер был анонсирован еще год назад и по слухам должен был дебютировать в Samsung Galaxy S8. 

Анонс первого смартфона с Clear ID может состояться на CES 2018. Высока вероятность, что этим смартфоном может стать Samsung Galaxy S9.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Synaptics сообщила, что начала массовое производство сканеров отпечатков пальцев Clear ID FS9500,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В Instagram нашли "самую неприятную рекламу"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика