Synaptics начала массовое производство дактилоскопических датчиков, предназначенных для расположения под поверхностью экрана смартфонов

Компания Synaptics сообщила, что начала массовое производство сканеров отпечатков пальцев Clear ID FS9500, преднозначенных для установки под поверхностью дисплея безрамочных смартфонов.

По словам производителя, Clear ID работает вдвое быстрее, чем системы распознавания лиц, при этом технологии достаточно одного касания даже к неактивному отключенному дисплею, чтобы разблокировать устройство. Кроме того, датчик срабатывает под любым углом на прикосновения в том числе замерзшими или мокрыми пальцами.





Synaptics упомянула некого партнера, который входит в пятерку крупнейших производителей смартфонов, и скорее всего речь идет о Samsung. В подтверждение этой теории служит тот факт, что данный сканер был анонсирован еще год назад и по слухам должен был дебютировать в Samsung Galaxy S8.

Анонс первого смартфона с Clear ID может состояться на CES 2018. Высока вероятность, что этим смартфоном может стать Samsung Galaxy S9.