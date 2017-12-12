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Ракету Ariane со спутниками Galileo запустили с космодрома Куру

12.12.2017 22:29 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 дек – Sputnik. Ракета Ariane 5, которая выведет на орбиту Земли четыре навигационных спутника Galileo, стартовала с космодрома Куру.

Данный запуск стал одиннадцатым с начала текущего года для площадки во Французской Гвиане и шестым стартом Ariane в 2017-м.

Ракета должна вывести на орбиту четыре спутника проекта Galileo, вес каждого из которых – 715 килограммов. С момента запуска до отделения спутников пройдет около четырех часов.

Стоимость навигационного проекта Galileo – около семи миллиардов евро, каждый спутник системы стоит около 40 миллионов.

К 2020 году на орбите Земли появятся 30 спутников Galileo. Планируется, что новая система будет более точной, чем GPS, она должна обеспечить Евросоюзу независимость от американской GPS, российской ГЛОНАСС и китайской Compass. 

 
Теги: Минск
 
 
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Стоимость навигационного проекта Galileo – около семи миллиардов евро, каждый спутник системы стоит около 40 миллионов.

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