Ракету Ariane со спутниками Galileo запустили с космодрома Куру

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Ракета Ariane 5, которая выведет на орбиту Земли четыре навигационных спутника Galileo, стартовала с космодрома Куру.

Данный запуск стал одиннадцатым с начала текущего года для площадки во Французской Гвиане и шестым стартом Ariane в 2017-м.

Ракета должна вывести на орбиту четыре спутника проекта Galileo, вес каждого из которых – 715 килограммов. С момента запуска до отделения спутников пройдет около четырех часов.

#Ariane5 launch images just in from our photographer in Kourou. Launch coverage is set to resume at 22:01 GMT (23:01 CET) after a 3-hour ballistic phase. https://t.co/l9I0cKf31I pic.twitter.com/RgQGpE90xD — ESA (@esa) 12 декабря 2017 г.

Стоимость навигационного проекта Galileo – около семи миллиардов евро, каждый спутник системы стоит около 40 миллионов.

К 2020 году на орбите Земли появятся 30 спутников Galileo. Планируется, что новая система будет более точной, чем GPS, она должна обеспечить Евросоюзу независимость от американской GPS, российской ГЛОНАСС и китайской Compass.