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В Сеть попали новые изображения Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+
13.12.2017 10:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Недавно в Сеть
Одним их главных недочетов нынешних Galaxy S8 и Galaxy S8+ было расположение сканеров отпечатков пальцев. Он находился справа от модуля основной камеры, за счет чего дотянуться до него было достаточно сложно. Кроме того, фотомодуль постоянно пачкался из-за случайных нажатий.
В будущих «девятках» производитель решит проблему, разместив сканер отпечатков под модулем одинарной основной камеры в Galaxy S9 и двойной в Galaxy S9+. Также не исключено, что дактилоскопический сенсор
Рендеры также показывают разные цвета новых моделей: Midnight Black, Silver Titanium, Orchid Grey, Ocean Blue и Maple Gold.
К предполагаемым техническим характеристикам Galaxy S9 и Galaxy S9+ относится процессор Snapdragon 845 или Exynos 9810 (в зависимости от региона продаж), 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти. Диагональ экрана Galaxy S9 составит 5,8 дюймов, Galaxy S9+ — 6,2 дюймов.
Презентация смартфонов, скорее всего, состоится на выставке MWC 2018 в Барселоне в конце февраля следующего года.
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Samsung:
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Недавно в Сеть попали изображения из приложения Samsung S Health, которые раскрыли расположении сканера отпечатков пальцев на задней панели в Galaxy S9 и Galaxy S9+....
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