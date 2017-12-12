Картинка дня. Опасный обгон Су-30 истребителем Су-35

Российский истребитель Су-35 на огромной скорости и опасно близком расстоянии пролетел мимо другого истребителя ВКС России — Су-30СМ. Видео маневра было опубликовано на YouTube.

Ролик снимался из кабины Су-30СМ. В нем хорошо видно, как Су-35 на большой скорости проходит буквально в нескольких метрах от другого истребителя.

По сведениям издания, обгон произошел в сирийском небе, когда летчики возвращались с авиабазы Хмеймим в Россию.

Су-30СМ — последняя модификация российского многоцелевого тяжелого истребителя Су-30 поколения 4+. Самолет обладает сверхманевренностью; способен применять высокоточное оружие класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Без дозаправки и подвесных баков истребитель преодолевает до 3 тысяч километров.

Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 относится к поколению 4++. Он оснащен двигателями с управляемым вектором тяги и радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решеткой Н035 Ирбис, способной обнаруживать цели на дальности до 400 км.